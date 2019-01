Sprinter Fernando Gaviria heeft woensdag ook de vierde rit in de Ronde van San Juan gewonnen. Na afloop van de vierde etappe verschenen de renners van Deceuninck-Quick-Step niet bij de podiumceremonie.

In de bijna 186 kilometer lange rit tussen San José de Jáchal en Ville San Agustín rekende UAE Team Emirates-renner Gaviria nipt af met Peter Sagan. Álvaro José Hodeg van Quick-Step werd derde.

Voor UAE Team Emirates, de nieuwe ploeg van Gaviria, is het de derde overwinning dit seizoen. In de Tour Down Under had de Belg Jasper Philipsen de ploeg al voor de eerste keer laten juichen.

De 24-jarige Gaviria had maandag in Argentinië ook de openingsetappe gewonnen. De Fransman Julian Alaphilippe was de snelste in de tweede en derde rit.

Alaphilippe blijft leider in de Ronde van San Juan. De renner van Deceuninck-QuickStep heeft een voorsprong van acht seconden op Gaviria. Diens ploeggenoot Valerio Conti is op 22 tellen de nummer drie.

Quick-Step ontbreekt op podium

Deceuninck-Quick-Step stapte woensdag ondanks de ophef rond Iljo Keisse 'gewoon' op voor de vierde etappe. De Belg werd dinsdagavond uit de koers gezet vanwege seksistisch gedrag bij een foto met een vrouw.

Dat leidde tot woede bij manager Patrick Lefevere. "Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan", foeterde de Belg.

Quick-Step startte wel, maar leider Alaphilippe, beste jongere Remco Evenepoel en nummer drie in de daguitslag Hodeg verschenen vanwege na afloop opmerkelijk genoeg niet bij de podiumceremonie.

Een woordvoerder sprak tegen dat het met de zaak-Keisse te maken had. "Onze renners voelden zich een beetje moe en niet zo goed in hun vel na de stress en de inspanningen van de afgelopen dagen, dus besloten we hen niet naar de podiumceremonie te laten gaan."

De Ronde van San Juan gaat vrijdag verder met een bergetappe. De aankomst is bergop. Donderdag is een rustdag. Er doen geen Nederlanders mee aan de koers die tot en met zondag duurt.