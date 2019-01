Manager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is woedend op de organisatie van de Ronde van San Juan vanwege de uitsluiting van Iljo Keisse. De Belg werd dinsdagavond uit de Argentijnse koers gezet vanwege seksistisch gedrag.

"Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan", foetert Lefevere woensdag tegenover Het Laatste Nieuws.

"We bekijken nog wat het UCI-reglement zegt en dan zullen we snel beslissen of we straks nog starten of niet." Even later besloot Deceuninck-Quick-Step toch van start te gaan in de vierde etappe.

Keisse was maandag op zeer suggestieve wijze achter een vrouw gaan staan voor een foto. Een dag later bood de renner van Deceuninck-Quick-Step zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar dat was voor de organisatie onvoldoende aanleiding om hem niet uit te sluiten.

De wedstrijdleiding verweet Keisse dat hij de reputatie en goede naam van de koers en het wielrennen in het algemeen heeft aangetast. Hij kreeg de mededeling na de derde etappe van de Argentijnse koers, een individuele tijdrit over 12 kilometer in Pocito.

'Natuurlijk ben ik niet content met de pose van Iljo'

Nadat de foto in de openbaarheid was verschenen, kreeg Keisse veel kritiek. De Argentijnse vrouw in kwestie diende bij de politie een klacht tegen hem in.

Lefevere is weliswaar woedend op de organisatie, maar hij wil het gedrag van Keisse niet goedpraten. "Natuurlijk ben ik niet content met de pose van Iljo. Dat is fout, en dat weet hij zelf ook."

"Maar hij heeft 70 dollar boete betaald en de politie heeft de zaak gesloten. En toch blijft die vrouw er spel over maken. Ze zal geld willen, zeker?"

'Het moet afgelopen zijn met seksistische grapjes'

De organisatie vroeg de ploegleiding van Deceuninck-Quick-Step om maatregelen te nemen tegen Keisse, maar de ploeg liet hem gewoon starten in de derde etappe.

Na afloop kwam de koersleiding alsnog in actie, mede omdat een plaatselijke rechter de vrouw gelijk had gegeven en de renner had beboet met 3.000 pesos (ongeveer 70 euro).

"Het moet afgelopen zijn met seksistische grapjes en machogedrag. Vrouwen moeten rustig en ongestoord over straat kunnen lopen", aldus de rechter in plaatselijke media.

In de derde etappe sloeg Julian Alaphilippe een dubbelslag. De ploeggenoot van Keisse nam de leiding in het algemeen klassement over van de Colombiaan Fernando Gaviria.