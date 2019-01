Julian Alaphilippe heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van San Juan. De Fransman was in Argentinië de sterkste in een individuele tijdrit en nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Fernando Gaviria.

De 26-jarige Alaphilippe legde de 12 kilometer in Pocito af in dertien minuten en 41 seconden. Daarmee hield hij de Italiaan Valerio Conti twaalf seconden achter zich. De Belg Remco Evenepoel eindigde met dezelfde achterstand als derde.

De negentienjarige Evenepoel is de regerend wereldkampioen bij de junioren. Voor het talent van Deceuninck-Quick-Step is de Ronde van San Juan zijn eerste profkoers.

Gaviria gaf 21 tellen toe op Alaphilippe en werd daarmee zesde. Nairo Quintana moest zich tevredenstellen met de twaalfde tijd. De Colombiaan was 38 seconden langzamer dan de Franse dagwinnaar.

Voor Alaphilippe is het zijn tweede ritzege in de Ronde van San Juan. Hij soleerde maandag naar de overwinning in de tweede etappe.

Alaphilippe heeft kleine voorsprong op Gaviria in klassement

In het klassement heeft de renner van Deceuninck-Quick-Step achttien seconden voorsprong op Gaviria, die de openingsrit won. Conti bezet op 22 seconden de derde plaats en Quintana staat met 48 tellen achterstand elfde.

De Ronde van San Juan, die twee jaar geleden werd gewonnen door Bauke Mollema, gaat woensdag verder met de langste etappe. Die voert het peloton over 185 kilometer van San José de Jáchal-Valle Fértil naar Villa San Agustín.

Er doen dit jaar geen Nederlanders mee aan de Argentijnse koers, die tot en met zondag duurt.