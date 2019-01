Julian Alaphilippe heeft maandag de tweede etappe in de Ronde van San Juan gewonnen. De renner van Deceuninck-Quick-Step kwam solo over de streep in het Argentijnse Peri Lago Punta Negra.

De heuvelachtige rit, die begon in Chimas, was vanwege de hitte met 28 kilometer ingekort tot 130 kilometer. In de slotfase ging Alaphilippe, die een sterk 2018 achter de rug heeft, ervandoor.

De 26-jarige Fransman kreeg Tiesj Benoot (Lotto Soudal) en Nairo Quintana (Movistar) mee, maar bleef uiteindelijk alleen over. Achter de dagwinnaar kwam de Italiaan Simone Consonni van UAE Team Emirates als tweede over de streep, voor wereldkampioen Peter Sagan van BORA-hansgrohe.

Fernando Gaviria blijft de leider in het klassement. De Colombiaanse ploeggenoot van Consonni sprintte zondag naar de zege in de eerste etappe en heeft een marge van drie seconden op Alaphilippe. Consonni volgt op zeven tellen.

De Ronde van San Juan, die twee jaar geleden werd gewonnen door Bauke Mollema, gaat dinsdag verder met een tijdrit over 12 kilometer met start en finish in Pocito. Er doen dit jaar geen Nederlanders mee aan de Argentijnse koers, die tot en met zondag duurt.