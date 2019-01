Mathieu van der Poel en Marianne Vos zijn de blikvangers in de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden komend weekend in het Deense Bogense.

Het keurkorps van bondscoach Gerben de Knegt bestaat uit zeven mannen en zes vrouwen. Naast Van der Poel, die 2015 wereldkampioen werd, zijn Lars van der Haar, Corne van Kessel, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Sieben Wouters en Stan Godrie geselecteerd.

De 26-jarige David van der Poel is de broer van Mathieu van der Poel (24), die topfavoriet is voor de wereldtitel. De vrouwenploeg bestaat naast Vos uit Annemarie Worst, Denise Betsema, Sophie de Boer, Lucinda Brand en Maud Kaptheijns.

De 31-jarige Vos gaat in Bogense voor haar achtste wereldtitel, al is het al vijf jaar geleden dat ze voor het laatst WK-goud pakte. Ook Lucinda Brand hoopt op de wereldtitel. Brand won dit jaar een aantal veldritten met groot machtsvertoon, waaronder de laatste wereldbekerwedstrijd zondag in Hoogerheide.

Van der Poel was in Hoogerheide de snelste bij de mannen en kende dus ook een goede generale voor het WK.

Het podium van het WK veldrijden in 2018 (foto: ANP)

De Knegt ziet titelfavorieten bij mannen en vrouwen

Vorig jaar in Valkenburg werd de Belgsiche Sanne Cant wereldkampioen en was er brons voor Brand. Bij de mannen pakte de Belg Wout van Aert de titel en werd Van der Poel derde.

De Knegt denkt dat Nederland dit jaar wel zowel bij de mannen als de vrouwen wel goud kan pakken. "We zijn bij de elite mannen en vrouwen én de beloften vrouwen titelfavoriet", aldus De Knegt, die bij beloften vrouwen doelt op de twintigjarige Ceylin del Carmen Alvarado. "Bij de andere categorieën zijn we outsiders voor een podiumplek."

Over het parcours in Bogense is De Knegt minder te spreken. "Ik vind het niet zo mooi als het eerdere Deense WK in Middelfart in 1998 bijvoorbeeld. Daar zat meer hoogteverschil in en werd er ook door het bos gereden. Maar we moeten het er mee doen. Door de kwakkelende weersomstandigheden rond het vriespunt kan het een glad parcours worden, maar zeker ook een licht modderparcours."

De wereldtitelstrijd bij de vrouwen begint zondag om 15.00 uur en ook wedstrijd de junioren mannen en de beloften mannen staan die dag op het programma. Zaterdag is de beloftenwedstrijd bij de vrouwen, waarna om 15.00 uur de mannen van start gaan.