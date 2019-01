Mathieu van der Poel heeft een week voor het WK wederom aangetoond wie de beste veldrijder is. De 23-jarige Nederlander was in Hoogerheide de beste bij de laatste wereldbeker van het seizoen. Bij de vrouwen ging de zege in Noord-Brabant naar Lucinda Brand.

Van der Poel had op de streep van de veldrit die vernoemd is naar zijn vader (GP Adrie van der Poel) een voorsprong van dertien seconden op de Belgische nummer twee Toon Aerts. Wereldkampioen Wout van Aert werd derde op 32 tellen. Aerts verzekerde zich daardoor van de eindzege in de wereldbeker.

Van der Poel boekte twee weken geleden in het Belgische Otegem zijn 25e seizoenszege en zijn negentiende op rij. Vervolgens ging hij anderhalve week op trainingskamp in de Spaanse zon, in voorbereiding op het WK dat volgende week zondag plaatsvindt in het Deense Bogense.

De Brabander miste daardoor vorig week de voorlaatste wereldbekercross in het Franse Pontchâteau. Hij had al geen kans meer op de eindzege in de World Cup, omdat hij de eerste twee manches in Amerika oversloeg.

Met twintig zeges op rij naar WK

Van der Poel won wel elke wereldbekerveldrit waar hij aan de start stond dit seizoen. Eerder was hij de beste in Bern, Tábor, Koksijde, Namen en Heusden-Zolder. De wereldkampioen van 2015 reist met twintig zeges op rij op zak af naar Denemarken voor de belangrijkste cross van het jaar.

Het leek aanvankelijk of Van der Poel wat last van zijn winterstage had. Hij moest na twintig minuten koers een gaatje laten op Aerts. De Belgisch kampioen pakte een seconde of vijftien op zijn rivaal. Pas halverwege de wedstrijd wist de Nederlander aansluiting te vinden.

Bij het ingaan van de vierde ronde had Van der Poel de koploper bijgehaald. Stukje bij beetje wist de Nederlander zijn Belgische rivaal te kraken en voor het ingaan van de laatste ronde wist Van der Poel zijn kompaan te lossen. De Europees kampioen breidde zijn voorsprong in de laatste ronde uit en kwam toch nog met ruime voorsprong op Aerts over de streep.

Brand blinkt uit in blubber

Ook bij de vrouwen ging de winst naar de Nederlands kampioen. Brand was sterker dan de Amerikaanse Katherine Compton (tweede) en Marianne Vos (derde), die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker.

Brand toonde op het loodzware modderparcours een van de favorieten te zijn voor het wereldkampioenschap.

Vos had een goede start en demarreerde samen met Denise Betsema en de Belgische Sanne Cant weg bij de rest. Brand reed na de eerste ronde nog op negen seconden achterstand van het drietal.

In de tweede ronde maakte de Nederlandse haar achterstand goed op de kopgroep en een ronde later pakte ze zelfs een voorsprong van zes seconden op de rest. Uiteindelijk kwam Brand na vier rondes solo over de streep in Hoogerheide. Het was voor de Nederlandse haar zevende zege van het seizoen.

De 40-jarige Amerikaanse Compton arriveerde verrassend als tweede op negen seconden. Vos werd derde op een kleine halve minuut.