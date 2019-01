Wild pakt met zege in Hongkong wereldbeker op omnium

Baanwielrenster Kirsten Wild heeft zondag de wereldbeker op het omnium op haar naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioene pakte in Hongkong haar derde wereldbekerzege van het seizoen op dit onderdeel. Dat was voldoende voor de eindwinst.

De 36-jarige Wild won het omnium ook in Saint-Quentin-en-Yvelines en in Londen. In de eindrangschikking bleef ze de Canadese Allison Beveridge voor.

Wild was in Hongkong de beste op de scratch en de afvalkoers. Ze werd derde in de temporace en tweede in de puntenkoers.

De 36-jarige baanwielrenster werd in 2018 Europees- en wereldkampioen op het omnium.