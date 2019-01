De Belgische wielrenner Tosh Van der Sande is vrijgesproken van dopinggebruik. Het onderzoek naar de coureur van Lotto Soudal is door de UCI afgesloten.

De 28-jarige renner werd in november tijdens de Zesdaagse van Gent gecontroleerd. Daarbij werd een middel gevonden dat voorkomt in neusspray en is toegestaan als dat van tevoren wordt gemeld.

De UCI begon daarop een onderzoek, waarop Van der Sande door zijn ploeg Lotto Soudal voorlopig aan de kant werd gehouden. Volgens de Belgische coureur is er sprake geweest van een "administratieve vergissing". Daarmee nam de UCI genoegen.

"Het is jammer dat ik mezelf heb moeten verantwoorden", meldt Van der Sande woensdag in een verklaring. "Ik werd bestempeld als een dopingzondaar, terwijl ik alleen een verklaring moest geven waarom het product in mijn urine aanwezig was. Het ging puur om een administratieve vergissing."

De Belg is opgelucht dat de zaak nu afgehandeld is. "Ik kan nu met een vrij hoofd toewerken naar mijn eerste koers van het seizoen, de Ruta del Sol."

Van der Sande rijdt sinds 2012 voor Lotto Soudal, maar heeft zich sindsdien niet ontpopt tot een renner die veel wint. Hij won in 2016 een etappe in de Tour de l'Ain en pakte verschillende ereplaatsen in andere koersen.