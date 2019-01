Luik-Bastenaken-Luik finisht komend voorjaar voor het eerst in 28 jaar in Luik, zo heeft organisator ASO dinsdag bekendgemaakt. Na 1991 lag de meet van de voorjaarsklassieker in Ans, een voorstad van de stad in Wallonië.

De Boulevard d'Avroy in het centrum van Luik is nu aangewezen als finishplek voor zowel de mannen als de vrouwen. Dat heeft tot gevolg dat beklimming van de Saint Nicolas ontbreekt in het parcours van 2019. Het parcours is ook 2 kilometer korter dan in 2018; 258 om 256 kilometer.

De organisatie hoopt dat de finale van de koers door de wijzigingen, die tot minimaal 2024 van kracht zijn, eerder losbarst. Op de Boulevard d'Avroy lag in 2017 ook de finish van een etappe van de Tour de France en toen sprintte Marcel Kittel naar de zege.

De 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik werd vorig jaar gewonnen door de Luxemburger Bob Jungels, bij de vrouwen kwam Anna van der Breggen als eerste over de streep in Ans. De laatste Nederlandse man die 'La Doyenne' op zijn naam schreef is Wout Poels in 2016.

Geen wildcard voor Roompot-Charles

Dit jaar wordt Luik-Bastenaken-Luik op 28 april verreden. De organisatie maakte dinsdag ook bekend welke zeven ploegen een wildcard hebben gekregen. Net als vorig jaar mag het Nederlandse Roompot-Charles niet meedoen.

De Franse ploegen Arkéa-Samsic, Cofidis, Vital Concept-B&B Hotels en Direct Energie (de ploeg van Niki Terpstra) en de Belgische formaties Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles en Wanty-Gobert kregen wel een uitnodiging.

Maandag werd bekend dat Roompot-Charles wel een wildcard voor Parijs-Roubaix heeft.