Direct Énergie, de Franse ploeg van voormalig winnaar Niki Terpstra, en het Nederlandse Roompot-Charles hebben maandag een wildcard gekregen voor Parijs-Roubaix.

De organisatie heeft ook de Franse ploegen Cofidis, Team Delko Marseille Provence, Team Arkéa Samsic en Vital Concept-B&B Hotels en het Belgische Wanty-Gobert uitgenodigd voor de kasseienklassieker.

De achttien World Tour-ploegen, met onder meer Jumbo-Visma en Team Sunweb, hebben automatisch startrecht in Parijs-Roubaix. Daarnaast waren er zeven wildcards beschikbaar voor procontinentale teams.

Terpstra, die deze winter overkwam van Quick-Step Floors, kan door de wildcard voor Direct Énergie in april voor zijn tweede zege in Parijs-Roubaix gaan. De 34-jarige Nederlander won de 'Hel van het Noorden' in 2014. Vorig jaar en in 2013 eindigde hij als derde.

Roompot-Charles mocht vorig jaar niet starten in Parijs-Roubaix. De Nederlandse formatie heeft dit jaar de beschikking over Lars Boom, die een keer vierde (2015) en een keer zesde (2012) werd in de Noord-Franse klassieker.

De 117e editie van Parijs-Roubaix wordt verreden op zondag 14 april. Vorig jaar ging de winst op de iconische wielerbaan voor het eerst naar Peter Sagan.