Marianne Vos heeft zondag voor het eerst in haar rijke carrière de wereldbeker veldrijden op haar naam geschreven. De Brabantse won in Pontchâteau de achtste en voorlaatste cross uit de cyclus en stelde daarmee de eindzege veilig.

Het kon in Frankrijk al bijna niet meer misgaan voor Vos. Door de afmelding van de Belgische Sanne Cant volstond voor de zevenvoudig wereldkampioene een plek in de top vier in Pontchâteau om de wereldbeker te veroveren.

Vos reed vanaf de eerste ronde attent mee voorin en sloeg toe in de laatste ronde. Toen reed ze weg van haar laatste concurrent Denise Betsema, die tweede werd. Maud Kaptheijns maakte er op de derde plaats een volledig Nederlands podium van.

Vos boekte zo haar vierde overwinning in een wedstrijd om de wereldbeker. De 31-jarige allrounder won deze winter ook in het Amerikaanse Waterloo, het Zwitserse Bern en het Belgische Heusden-Zolder.

"De eindzege in de wereldbeker is heel mooi, maar het doel was om het goed te doen in deze wedstrijd. Ik ben blij dat dat gelukt is", zei Vos in een eerste reactie tegen Sporza.

Vos zette in de laatste ronde net voor een strook met balkjes de versnelling in. "Het ging goed omhoog daar. Ik wist dat ik daar een paar meters kon nemen. Betsema heeft een snelle sprint, dus daar wou ik het zeker niet op laten aankomen."

Eindstand wereldbeker vrouwen 1. Marianne Vos (Ned) - 494 punten

3. Sanne Cant (Bel) - 358 punten

4. Kaitlin Keough (VSt) - 334 punten

5. Denise Betsema (Ned) - 330

Van Aert wint bij afwezigheid Van der Poel

Bij de mannen reed Wout van Aert naar de zege. De Belg profiteerde optimaal van de afwezigheid van Mathieu van der Poel.

De Brabander, die de laatste negentien veldritten waar hij aan deelnam wist te winnen, verblijft in Spanje voor een trainingskamp in voorbereiding

Regerend wereldkampioen Van Aert boekte in Pontchâteau voor het eerst deze winter een zege in de wereldbeker. Hij bleef zijn landgenoten Toon Aerts en Michael Vanthourenhout net voor.

Van der Poel heerst dit seizoen; hij won de voorgaande vijf veldritten in de wereldbekercyclus. Door zijn afwezigheid zagen de toeschouwers een zeldzaam enerverende wedstrijd, waarin geen enkele renner er echt boven uitstak.

Van Aert, Aerts en Vanthourenhout wisten pas in de laatste ronde los te komen van de rest. "Het is een hele opluchting, ik had deze overwinning hard nodig", zei Van Aert aan de finish.