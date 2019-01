Daryl Impey heeft net als vorig jaar de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott eindigde in de door Richie Porte gewonnen slotetappe als derde en dat was genoeg om de eerste plaats in het algemeen klassement over te nemen van Nieuw-Zeelander Patrick Bevin.

Porte klopte in de laatste meters Wout Poels, die als tweede over de meet kwam. Impey finishte vlak achter de Nederlander als derde.

In het eindklassement staat Poels derde, op zeventien seconden van Impey. Nummer twee Porte completeert het podium, op dertien tellen van de 34-jarige Impey, die door zijn eindzege de eerste leider is in het WorldTour-klassement.

Tom-Jelte Slagter werd negende in de slotetappe en is de nummer zeventien van het eindklassement. De 29-jarige renner van Dimension Data won de Tour Down Under in 2013 en is de enige Nederlandse eindwinnaar van de Australische rittenkoers, die sinds 1999 verreden wordt.

Patrick Bevin kon gehinderd door een blessure niet met de besten mee in de laatste rit. De 27-jarige Bevin kwam zaterdag in de vijfde etappe hard ten val en moest zondag ruim vijf minuten toegeven op Impey.

Porte wint koninginnenrit voor zesde keer

De laatste etappe van de Tour Down Under is traditiegetrouw de koninginnenrit, die beslist wordt op de Willunga Hill. Een kopgroep met daarin Danny van Poppel gaf de 151 kilometer lange etappe kleur, maar zij werden ingerekend op het moment dat de Willunga Hill voor het eerst beklommen moest worden.

Vervolgens probeerden veel renners tevergeefs weg te komen, maar pas op 1,5 kilometer van de finish plaatste Porte een succesvolle demarrage. De ervaren Australiër van Trek-Segafredo won de slotetappe van de Tour Down Under al vijf keer eerder en weet dus als geen ander wanneer hij in de aanval moet gaan.

Poels en Impey konden op de klim van 2,9 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 procent, in de buurt blijven van Porte, maar ze kwamen tekort voor de dagzege.