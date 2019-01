De Belg Jasper Philipsen heeft zaterdag de vijfde etappe van de Tour Down Under gewonnen. De Australiër Caleb Ewan kwam als eerste over de streep, maar werd gedeclasseerd vanwege een kopstoot.

De thuisrijder van Lotto Soudal was verreweg de snelste in de massasprint, na een rit over 149 kilometer van Glenelg naar Strathalbyn. Hij werd echter teruggezet omdat hij in de aanloop naar de sprint een kopstoot uitdeelde.

De zege ging daardoor naar Philipsen (Team Emirates), die zo zijn eerste zege in de WorldTour boekte. Peter Sagan eindigde als tweede, terwijl Danny van Poppel van Jumbo-Visma de meet als nummer drie passeerde.

Ewan was ontgoocheld door de beslissing. "Ik keek heel hard uit naar mijn eerste officiële overwinning voor Lotto Soudal", zegt hij in een persbericht. "Tijdens de sprint mag en kan je de handen niet van het stuur halen, dus gebruikte ik mijn hoofd om niet in de dranghekken te belanden."

Die actie werd door de jury bestraft, tot ongenoegen van de Australiër. "Ik moet natuurlijk de beslissing van de jury accepteren, maar ga er niet mee akkoord. Ik wilde mezelf en het volledige peloton beschermen tegen een valpartij."

Bevin blijft ondanks val aan leiding

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin blijft aan de leiding van het klassement. De coureur van CCC Team kwam in de slotfase weliswaar ten val, maar werd door zijn teamgenoten op tijd terug in de staart van het peloton gebracht.

Hij verdedigt zondag in de slotetappe naar de top van Willunga Hill een voorsprong van zeven seconden op Daryl Impey. Luis Léon Sánchez is de nummer drie op zestien seconden achterstand. Wout Poels is op plek negen de best geklasseerde Nederlander. Hij heeft 26 seconden achterstand.