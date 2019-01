Titelverdediger Daryl Impey heeft vrijdag de vierde etappe van de Tour Down Under gewonnen. De Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott was na de beklimming van Crokscrew Road de beste in de sprint van twintig koplopers.

Hij bleef de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC) voor, die wel de leiding in het algemeen klassement behoudt. Impey volgt op zeven seconden en Luis León Sánchez van Astana (+0.11) is de nummer drie.

De Belg Thomas De Gendt ging tijdens de vierde etappe al vroeg in de aanval. Hij kreeg gezelschap van de Fransman Benot Cosnefroy, de Oostenrijker Hermann Pernsteiner, de Duitser Jasha Stterlin en de Australiërs Miles Scotson en Nicholas White.

Hij liet zijn medevluchters achter zich in de aanloop naar Corkscrew Road, de beslissende helling van de eerste categorie. Daarna ging Wout Poels in de achtervolging.

Er sloten nog meer renners aan, waardoor de groep van twintig ontstond. Van hen was Impey de snelste.

Van Baarle en Poels op 21 tellen in klassement

Dylan van Baarle was in de rit naar Campbelltown de beste Nederlander op de tiende plek. De renner van Team Sky staat er in het klassement net als land- en ploeggenoot Poels aardig voor.

De renners geven 21 tellen toe op leider Bevin en zijn daarmee de hoogst geklasseerde Nederlanders. Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) staat met 42 seconden ook nog binnen een minuut.

De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. Zaterdag wacht het peloton opnieuw een heuvelachtige rit, wanneer er een kleine 150 kilometer wordt afgelegd met start in Glenelg en finish in Strathalbyn.