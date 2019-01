Tom Dumoulin krijgt dit jaar in de Giro d'Italia te maken met Fabio Aru. De Italiaan van UAE Team Emirates heeft zijn deelname aan de Italiaanse rittenkoers donderdag bevestigd.

De 28-jarige klimmer geldt als geduchte concurrent voor Dumoulin. Hij werd in 2015 derde in de Giro en eindigde een jaar later op de tweede plaats.

Vorig jaar stapte hij af in de negentiende rit, waarna hij ook de Tour de France oversloeg. Later in het seizoen speelde Aru een bijrol in de Ronde van Spanje, maar de Italiaan is in de Giro gebrand op revanche.

"Ik wil de sponsoren, fans en organisatoren die toch in me bleven geloven graag terugbetalen", aldus de klimmer.

Dumoulin, de Giro-winnaar van 2017, meldde vorige maand al dat hij van start gaat in Italië. De Team Sunweb-kopman had aanvankelijk zijn zinnen op de Tour gezet, maar veranderde van gedachten nadat beide grote rondes hun parcours hadden onthuld.

Flinke concurrentie voor Dumoulin

Dumoulin krijgt in de strijd om een nieuwe eindzege in de Giro flinke concurrentie. Eerder kondigden onder anderen Simon Yates, Miguel Ángel López, Bauke Mollema, Primoz Roglic en Egan Bernal al hun deelname aan.

Titelverdediger Chris Froome en Tour-winnaar Geraint Thomas slaan de drieweekse rittenkoers daarentegen over. Het duo van Team Sky ziet in tegenstelling tot Dumoulin de Tour de France als hoofddoel.

De 102e editie van de Giro duurt van 11 mei tot en met 2 juni 2019 en gaat van start met een individuele tijdrit met Bologna als start- en finishplaats.