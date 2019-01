Peter Sagan heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. De Slowaak schreef donderdag de derde etappe in de Tour Down Under op zijn naam.

Sagan was na 146,2 kilometer in Uraidla de sterkste in de sprint, net voor Luis León Sánchez en Daryl Impey. Danny van Poppel eindigde net als een dag eerder als vierde.

BORA-hansgrohe-renner Sagan won vorig jaar in de Tour Down Under ook al de etappe naar Uraidla, toen met Impey en Sánchez als respectievelijk de nummers twee en drie.

"Het lijkt wel een kopie van vorig jaar", zei de drievoudig wereldkampioen. "Het was goed om die ervaring al te hebben. Ik was blij dat er nog voornamelijk klimmers over waren voor de sprint, dat maakte het voor mij wat makkelijker."

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, winnaar van de tweede etappe, behield de leiding in het algemeen klassement met één seconde voorsprong op Sagan. Sánchez is op negen tellen de nummer drie.

Van Poppel is op de zesde plaats de eerste Nederlander in het klassement, met vijftien seconden achterstand op Bevin. Wout Poels (veertiende), Dylan van Baarle (achttiende) en Tom-Jelte Slagter (33e) hebben dezelfde achterstand. Robert Gesink staat 39e op 22 tellen.

Peter Sagan (rechts) drukt zijn wiel als eerste over de finish in Uraidla. (Foto: ANP)

Sagan in alle voorjaarsklassiekers

In december liet Sagan weten dat hij dit seizoen in alle grote voorjaarsklassiekers aan de start wil verschijnen. Dat betekent dat hij voor het eerst meedoet aan Luik-Bastenaken-Luik.

Na het voorjaar zal Sagan zich net als de afgelopen jaren focussen op de Tour de France. Hij kan in Frankrijk voor de zevende keer de eindzege in het puntenklassement pakken, na 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018.

De Tour Down Under gaat vrijdag verder met een heuvelachtige rit over ruim 129 kilometer tussen Unley en Campbelltown. De eerste WorldTour-koers van het jaar duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Impey.