Danny van Poppel is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) als vierde geëindigd in de tweede etappe van de Tour Down Under. De dagzege in Australië ging verrassend naar Patrick Bevin, die ook de leiding in het algemeen klassement pakte.

De tweede rit voerde het peloton van Norwood naar Angaston over een afstand van 122,1 kilometer. De etappe, die 30 kilometer was ingekort vanwege de extreme hitte, was relatief vlak en eindigde daardoor net als dinsdag in een massasprint, die werd gewonnen door Bevin.

De Nieuw-Zeelander van CCC hield de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan knap achter zich en boekte zijn eerste zege in de WorldTour. Team Jumbo-Visma-renner Van Poppel kwam net voor de Belg Jasper Philipsen over de finish.

"Ik was behoorlijk nerveus", blikte Van Poppel terug op de tweede etappe. "Het was mijn eerste grote kans op een overwinning, maar ik werd op waarde geklopt. Het was een sprint van de stervende zwanen."

De massasprint werd ontsierd door een massale valpartij op ongeveer 1 kilometer voor de meet, al lijkt het erop dat er bij het incident geen renners zwaargewond zijn geraakt.

Viviani raakt leiding in klassement kwijt aan Bevin

Bevin pakte niet alleen de dagzege, maar nam ook de leiding in het algemeen klassement over van Elia Viviani. De Italiaan van Deceuninck-Quick Step, die dinsdag de openingsetappe op zijn naam schreef, staat nu vijf seconden achter Bevin.

De top drie in de rangschikking wordt gecompleteerd door Lotto Soudal-renner Ewan. De beste Nederlander in het algemeen klassement is Van Poppel, die op vijftien seconden van Bevin de dertiende plek bezet. Team Sky-kopman Wout Poels staat 31e met dezelfde tijd als Van Poppel.

De Tour Down Under wordt donderdag hervat met een heuvelrit van 146,2 kilometer. De eerste WorldTour-koers van het jaar duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.