Elia Viviani heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) de eerste etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Danny van Poppel kwam na een vlakke rit van 129 kilometer in Australië als negende over de meet.

De eerste rit voerde de renners door Adelaide, waar de start- en finishplaats lag. De vlucht van de dag werd gevormd door Patrick Bevin, Michael Storer, Jason Lea en Artyom Zakharov, maar het viertal werd ruim voor de finish ingerekend.

De 29-jarige Viviani toonde zich vervolgens de sterkste in de massasprint. De renner van Deceuninck-Quick Step streefde de Duitser Max Walscheid (Team Sunweb) voorbij, die als tweede eindigde. De Italiaan Jakub Mareczko van CCC moest zich met de derde plek tevredenstellen .

Peter Sagan deed niet mee om de ritzege en eindigde als achtste, vlak voor Team Jumbo-Visma-renner Van Poppel. Kopman Wout Poels van Team Sky kwam als 26e binnen en was de op één na beste Nederlander.

Woensdag weer de beurt aan de sprinters

Viviani, die vorig jaar onder meer drie etappes in de Ronde van Spanje op zijn naam schreef, pakte door zijn zege in de eerste rit tien bonificatieseconden. De Italiaan heeft in het algemeen klassement een voorsprong van vier seconden op Walscheid.

"Ik voelde wel wat druk na mijn geweldige seizoen vorig jaar, maar daar ben ik nu meteen van verlost na deze overwinning", zei Viviani vlak na de finish. "Ik ga nu een stuk relaxter de volgende etappes in."

In de tweede etappe van woensdag is het waarschijnlijk weer de beurt aan de sprinters. Het peloton vertrekt dan uit Norwood voor een vrijwel vlakke rit van 121 kilometer naar Angaston.

De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. De eerste WorldTour-koers van het jaar werd vorig jaar gewonnen door de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.