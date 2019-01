Mathieu van der Poel heeft maandag voor het vierde jaar op rij de veldrit van Otegem op zijn naam geschreven. Het was voor de Nederlander zijn negentiende zege op rij en zijn 25e in totaal dit seizoen.

De 23-jarige Van der Poel, die zondag in Huijbergen voor de vijfde keer Nederlands kampioen werd, bleef de Belgen Wout van Aert en Toon Aerts voor in West-Vlaanderen.

Van Aert hoopte in Otegem revanche te nemen voor zijn nederlaag van zondag bij het Belgisch kampioenschap. De wereldkampioen eindigde in Kruibeke als tweede achter Aerts.

Van der Poel vertrekt later op maandag naar Spanje voor een trainingsstage van tien dagen, in voorbereiding op het WK dat op zondag 3 februari plaatsvindt in het Deense Bogense.

De Brabander, die de afgelopen drie jaar de wereldtitel steevast aan Van Aert moest laten, zal de wereldbekercross in het Franse Pontchâteau van aanstaande zondag overslaan. Hij rijdt een week later in het Brabantse Hoogerheide wel de laatste World Cup van de winter.

Tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert

Van Aert en Van der Poel scheidden zich maandag bij de 51e editie van de Internationale Betafence cyclocross na een minuut of twintig koers af van de concurrentie, waardoor er voor het eerst dit seizoen een echte tweestrijd leek te komen tussen de twee beste veldrijders van de afgelopen jaren.

In de zevende van elf rondes maakte Van Aert echter een foutje op een klimmetje en Van der Poel profiteerde direct. De Nederlander nam een voorsprong van een handvol seconden en liep in het restant van de race alleen maar verder uit.

"Misschien waren we bij elkaar gebleven als Wout geen foutje had gemaakt, ik had het idee dat hij wel goed in orde was", zei Van der Poel in een eerste reactie bij Telenet. "Ik ga met een goed gevoel op stage. De focus gaat nu echt op het WK."

Betsema wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning in Otegem naar Denise Betsema. De Nederlandse bleef de Belgische Loes Sels en haar landgenote Ceylin Carmen del Alvarado voor in West-Vlaanderen.

Het was de tiende zege van het seizoen voor de deze winter doorgebroken Betsema. De Texelse eindigde zondag bij het NK als vierde achter Lucinda Brand, Marianne Vos en Maud Kaptheijns.