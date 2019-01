Deceuninck-Quick-Step-manager Patrick Lefevere rekent ondanks het vertrek van toppers als Niki Terpstra en Fernando Gaviria opnieuw op een succesvol jaar. De Belgische wielerploeg behaalde vorig seizoen een recordaantal van 73 overwinningen.

"Vorig jaar werd na het vertrek van Marcel Kittel, Matteo Trentin, Daniel Martin, Gianluca Brambilla, David De La Cruz en Julien Vermote ook gesteld dat we zwakker het nieuwe jaar ingingen en toch pakten we meer zeges dan in 2017", zei Lefevere dinsdag bij de teampresentatie in het Spaanse Calpe.

Quick-Step moest na vorig seizoen een stap terug doen in de begroting en kon daardoor de grootverdieners Terpstra (vertrokken naar Direct Energie) en Gaviria (UAE-Team Emirates) niet behouden.

De WorldTour-formatie beschikt desondanks nog altijd over een sterke selectie, met onder anderen Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel.

"Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners en jonge, veelbelovende renners die een stap vooruit kunnen zetten", aldus Lefevere.

"Ik zeg niet dat we opnieuw meer dan zeventig keer gaan juichen, maar met twintig zeges minder zullen we nog altijd de zegeranking aanvoeren. Al wil dat niet zeggen dat de renners nu minder hun best moeten doen."

Nieuw wielerseizoen begint volgende week

Terpstra was de afgelopen acht jaar zeer succesvol bij Quick-Step. Hij won onder meer Parijs-Roubaix (2014), de Ronde van Vlaanderen (2018), de E3 Harelbeke (2018) en Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014).

Gaviria reeg in de grote rondes de zeges bijeen voor Quick-Step. Hij schreef in de Giro d'Italia van 2017 vier en in de Tour de France van vorig jaar twee etappes op zijn naam.

Jakobsen is nu nog de enige Nederlander bij Quick-Step. Hij staat te boek als een groot talent en krijgt waarschijnlijk dit jaar de kans om zich te bewijzen in de grotere koersen.

Quick-Step vond in Deceuninck onlangs een nieuwe hoofdsponsor. Het bedrijf Quick-Step blijft gewoon verbonden als sponsor, maar wil niet meer als belangrijkste geldschieter fungeren.

Het nieuwe wielerseizoen begint volgende week dinsdag al. De renners verschijnen dan in Australië aan de start van de week durende Tour Down Under.