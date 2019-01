Wout Poels is volgende week de kopman van Team Sky in de Tour Down Under. De 31-jarige renner start voor het eerst in de Australische etappekoers uit de World Tour.

"Ik heb altijd gedacht dat de Tour Down Under een interessante koers is om het seizoen te beginnen, maar ik heb er nog nooit gereden", zegt Poels maandag op de site van Team Sky. "Vorig jaar heb ik erover gesproken met mijn coach Tim Kerrison en ik denk dat het een mooi doel is om het seizoen mee te starten."

De Limburger weet niet zo goed wat hij kan verwachten in zijn eerste koers van het jaar. "Maar ik heb goed getraind, mijn hele winter is volgens plan verlopen. Hopelijk kan ik het goed doen in de Tour Down Under, dat is het doel."

De rittenkoers begint volgende week dinsdag en telt zes etappes. Poels is momenteel al in Brisbane om te trainen met zijn ploeggenoten Dylan van Baarle en de Rus Pavel Sivakov.

"Normaal zouden we pas twee dagen voor een koers aankomen, maar nu was het logisch om hier twee weken van tevoren te zijn om te wennen aan het tijdsverschil en het weer. Het is hier namelijk heet en vochtig, we zweten veel."

Poels richt zich weer op Ardennenklassiekers

Na de Tour Down Under en de eendagskoers Cadel Evans Great Ocean Road Race keert Poels terug naar Europa. Hij zal waarschijnlijk de Ronde van Algarve, Tirreno-Adriatico en de heuvelklassiekers rijden.

"Ik houd van de Ardennenklassiekers", stelt de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2016. "Ik hoop het goed te doen in die koersen, dat is belangrijk voor me, maar ik hoop ook goed te koersen in de andere races waarin ik start."

"Ik heb niet één hoofddoel dit jaar, al hoop ik natuurlijk wel om weer geselecteerd te worden voor de Tour de France om de jongens te ondersteunen", doelt hij op kopmannen Chris Froome en Geraint Thomas.

Poels won vorig jaar in de eerste maanden van het seizoen een etappe in de Ruta del Sol en Parijs-Nice, maar een sleutelbeenbreuk wierp hem ver terug. Hij reed de Ardennenklassiekers wel, maar een 64e plek in de Waalse Pijl was zijn beste resultaat. Vervolgens hielp hij Froome aan de eindzege in de Giro d'Italia en Thomas aan de winst in de Tour de France.

De Tour Down Under, traditioneel de eerste World Tour-koers van het jaar, begint dinsdag 15 januari met een glooiende rit rond Adelaide. De laatste etappe is de zwaarste, met aankomst op Willunga Hill.