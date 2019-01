Mathieu van der Poel heeft zondag ook de cross om de DVV Verzekeringen Trofee in Brussel op zijn naam geschreven. Hij boekte daarmee zijn 23e veldritzege van het seizoen. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Ceylin del Carmen Alvarado.

De 23-jarige Van der Poel was net als eerder in het hele seizoen een klasse apart. De Brabander sloeg al na enkele minuten een gat met de concurrentie, kwam solo over de finish en schreef zijn 101e zege in totaal bij.

De tweede plek ging in Brussel naar de Belg Toon Aerts en diens landgenoot Michael Vanthourenhout werd derde. Lars van der Haar eindigde net buiten het podium en werd vierde. Met Corné van Kessel (zevende) stond er nog een Nederlander in de top tien.

Lars Boom, die zijn rentree maakte in het veld na een kleine twee jaar afwezigheid, haalde de finish niet. Hij werd in de voorlaatste ronde uit koers gehaald omdat zijn achterstand te groot was geworden.

Van der Poels grote concurrent Wout van Aert liet de wedstrijd in de Belgische hoofdstad aan zich voorbij gaan. Hij ontbrak zaterdag ook al in Gullegem, waar Van der Poel zijn honderdste overwinning als veldrijder boekte.

In het klassement om de DVV Verzekeringen Trofee heeft leider Van der Poel 58 seconden voorsprong op achtervolger Aerts. Vanthourenhout is op 5 minuten en 26 seconden de nummer drie.

Van der Poel hoopt dat zijn suprematie begin februari tot de wereldtitel leidt in het Deense Bogense. Vorig jaar moest de Nederlander genoegen nemen met brons bij het WK. In 2015 veroverde hij wél de regenboogtrui.

Del Carmen Alvarado boekt eerste profzege

Del Carmen Alvarado, die in november Europees kampioene werd bij de beloften, reed bij de vrouwenwedstrijd al vroeg in de wedstrijd weg van de concurrentie en bouwde haar voorsprong steeds verder uit.

Op de finish hield de Rotterdamse 43 seconden over op de Belgische Loes Sels. Laura Verdonschot, eveneens afkomstig uit België, werd op een kleine minuut derde.

Wereldkampioene Sanne Cant kwam op het parcours over de universitaire campus niet verder dan de zevende plaats. Maud Kaptheijns (achtste) was naast Del Carmen Alvarado de enige andere Nederlandse in de top tien.

Verschillende toprensters ontbraken in Brussel. Zo waren onder anderen Europees kampioen Annemarie Worst, Marianne Vos en Lucinda Brand niet van de partij.