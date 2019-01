Team Sunweb kreeg vorig jaar vooral tijdens de Tour de France kritiek op de geringe hulp voor Tom Dumoulin in de bergen. Mede door een paar ervaren aanwinsten denkt de Duitse formatie haar kopman dit jaar in de Giro én de Tour optimaal te kunnen ondersteunen.

"We moeten in staat zijn om dit seizoen in twee grote rondes écht voor een klassement te gaan, met een team dat een wapen kan zijn voor Dumoulin", zegt Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink in gesprek met NUsport. "Op papier hebben we onze sterkste ploeg ooit."

Dumoulin had vorig jaar op weg naar zijn tweede plek in de Giro in de bergen veel steun aan Sam Oomen - die negende werd in het eindklassement - en in mindere mate Chris Hamilton. Twee maanden later werd de Limburger ook tweede in de Tour, maar in die ronde zat hij in de bergritten vaak al snel geïsoleerd.

Spekenbrink verdedigde aan het einde van de Ronde van Frankrijk de kracht van zijn ploeg ("We hebben Tom altijd goed beschermd"), maar voerde met de sportieve leiding voor 2019 ook een aantal wijzigingen door in de kern om Dumoulin.

'Nieuwe renners kun je er goed bij hebben'

Tegenover het vertrek van vaste waardes Laurens ten Dam en Simon Geschke staat de komst van routiniers Nicholas Roche (34) uit Ierland en Jan Bakelants (32) uit België, renners die zelf goede klassementen hebben gereden in grote rondes. Bovendien kwam de talentvolle Australische klimmer Robert Power (23) over van Mitchelton-Scott.

"Er zijn versterkingen bij de ploeg gehaald die bergop heel lang mee kunnen. Roche, Bakelants en Powers zijn renners die je er heel goed bij kunt hebben", stelt Oomen, die volgens de planning samen met Roche en Wilco Kelderman de belangrijkste helper van Dumoulin zal zijn in de Tour.

Kelderman, die naast de Tour ook de Giro zal rijden en daar Power en Bakelants tegen zal komen, denkt dat Sunweb in 2019 in beide grote rondes een betere ploeg dan vorig jaar om Dumoulin heen kan bouwen.

"In de breedte en wat betreft ervaring zal er een sterke ploeg staan, zeker in de Giro", zegt de 27-jarige geboren Amersfoorter, die vorig jaar door een schouderblessure de Tour moest overslaan.

"We zijn geen Team Sky, daar moet je ons niet mee vergelijken, maar ik denk dat we het wel in ons hebben om in de bergen te 'battelen' met de ploegen van de andere klassementstoppers."

'Ervaren renners brengen rust'

De 23-jarige Oomen heeft de afgelopen maand al gemerkt dat de ervaring van Roche en Bakelants een waardevolle toevoeging is voor Team Sunweb.

"Er was zeker behoefte aan meer routine. Deze ploeg zet altijd veel in op de jeugd, maar het is fijn en belangrijk dat we nu mannen met heel veel ervaring in de ploeg hebben. Zij bewaren de rust en de kalmte en beheersen het spelletje gewoon heel goed. Dat merk je aan alles."

Oomen denkt dat Roche en Bakelants tijdens de Giro en de Tour werk uit handen kunnen nemen van Dumoulin.

"Tom moet zich vooral focussen op het resultaat, op zo efficiënt mogelijk door het peloton rijden. Hij moet niet te veel energie verspillen aan jonge renners aansturen. Het is goud waard als je daar wegkapiteins voor hebt."

Programma Dumoulin in 2019 24 februari-2 maart: UAE Tour

13-19 maart: Tirreno-Adriatico

23 maart: Milaan-San Remo

28 april: Luik-Bastenaken-Luik

11 mei-2 juni: Giro d'Italia

6-28 juli: Tour de France

22-29 september: WK op de weg (Yorkshire)

'Dumoulin voldoet aan al mijn verwachtingen'

Roche, die in 2010 zesde en in 2013 vijfde werd in de Ronde van Spanje, kijkt uit naar zijn nieuwe rol.

"Dumoulin heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij bij het selecte groepje van misschien vijf renners hoort dat realistisch kan zeggen dat ze de Tour kunnen winnen. Het is prachtig om bij een ploeg te zitten die een renner heeft die die uitdaging aan kan gaan."

De Ier is in zijn eerste maand bij Sunweb al onder de indruk geraakt van zijn nieuwe kopman. "Tom voldoet aan al mijn verwachtingen. Bij de teammeetings tijdens ons trainingskamp in december liet hij zijn stem duidelijk horen. Hij gaf zijn mening en dat is wat een kopman moet doen."

"Tom is dus niet alleen onze kopman op de fiets, maar ook daarbuiten. Dat is heel belangrijk, want als je een team moet leiden, moet je daar de persoonlijkheid voor hebben. Het is goed om te zien dat hij echt de kapitein van deze ploeg is."