Toptalent Sam Oomen bevestigde vorig jaar zijn status door als 22-jarige meesterknecht van Tom Dumoulin negende te worden in de Giro d'Italia. De klimmer hoopt in 2019, mede door zijn debuut in de Tour de France, een volgende stap te kunnen zetten.

"Ik hoop dat ik dit jaar kan bewijzen dat ik het waard ben om ook ooit kopman te worden in een grote ronde", zegt de inmiddels 23-jarige Oomen in gesprek met NUsport.

"Dat kan ik laten zien als helper van Dumoulin in de Tour, maar er zullen ook rondes van één week en eendagskoersen zijn waar ik voor mijn eigen kans kan gaan. Ik hoop vooral dit jaar weer een stapje te zetten. Al wordt dat steeds lastiger hoe hoger het niveau is waarop je acteert."

Oomen kende in 2018 een uitstekend derde profjaar met een vijftiende plek in de Tour Down Under, een dertiende plaats in Parijs-Nice, een negende plek in de Giro, een zevende plaats in de Ronde van Zwitserland, een twaalfde plek in Luik-Bastenaken-Luik en een veertiende plaats bij de wegrit van de WK.

Een fraai rijtje, al mist de Brabander zelf wel iets. "Het zou mooi zijn als ik dit jaar een keer een echte uitschieter heb, dat is een van mijn doelen voor 2019. Vorig jaar eindigde ik vaak in de subtop, tussen plaats vijf en tien. Dat is niet slecht, maar ik zou het liever omruilen voor één keer een mooie zege en een paar uitslagen tussen de tiende en de vijftiende plaats."

'Droom om ooit Champs-Élysées op te draaien'

In de Tour de France (6-28 juli) zal het belangrijkste doel van Oomen normaal gesproken zijn om Dumoulin aan een toppositie te helpen. Al heeft de geboren Tilburger om te beginnen nog een iets meer basale wens.

"Ik heb altijd gezegd dat ik ervan droom om de Champs-Élysées op te draaien", doelt hij op de traditionele slotrit van de Tour naar de beroemde boulevard in Parijs.

"Het dubbele daaraan is dat ik besef hoe ongelooflijk lastig het is om überhaupt op die Champs-Élysées te komen, met alle stress en hectiek van de Tour. Laat ik het zo zeggen: de Tour is de ergste wedstrijd om te missen - het is nu eenmaal de grootste wedstrijd in de wielersport - maar het is zeker niet de leukste om te rijden van de drie grote rondes."

Oomen - die in aanloop naar de Tour zal starten in de Ronde van Algarve, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Ardennenklassiekers - heeft niet stevig gelobbyd bij de leiding van ploeg Team Sunweb voor zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

"Het was niet zo dat ik per se de Tour wilde rijden dit jaar. Maar als ik had mogen kiezen, dan is dit een mooi jaar om de Ronde van Frankrijk een keer te rijden. De tijd is er rijp voor."

Kelderman rijdt Giro én Tour

Wilco Kelderman, de derde Nederlandse klassementsrenner van Team Sunweb, zal dit jaar starten in twee grote rondes: de Giro en de Tour. De 27-jarige geboren Amersfoorter dacht in eerste instantie dat hij de kopman van zijn ploeg zou zijn in de Ronde van Italië, maar na bekendmaking van de parcoursen van de Giro en de Tour besloot Dumoulin om toch terug te keren in de Giro.

"Ik had verwacht dat Tom alleen de Tour zou rijden en dat ik meer een vrije rol zou hebben in de Giro. Dat is nu wat veranderd", aldus Kelderman. "Daar was ik eerst even niet zo blij mee, maar ik denk inmiddels dat ik nog steeds kansen krijg in Italië."

"Er moet altijd een tweede man zijn die ook goed staat in het klassement, voor het geval er iets gebeurt met de kopman. Bovendien krijg ik in koersen als Parijs-Nice ook genoeg kansen om voor eigen succes te gaan."

De nummer tien van de laatste Vuelta a España hoopt vooral dat hij in 2019 minder pech heeft dan in 2018. Hij miste vorig jaar een deel van het voorjaar door een val in Tirreno-Adriatico en moest de Tour overslaan door een val bij de wegrit van de NK.

"De grootste les van 2018 is dat ik op mijn fiets moet blijven zitten", zegt Kelderman met een glimlach. "Ik weet inmiddels wel hoe ik naar een topvorm toe moet bouwen. Wat ik mis is een topvoorbereiding en een heel seizoen lekker koersen."