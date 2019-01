De keuze van Tom Dumoulin tussen volledige focus op de Giro d'Italia of de Tour de France kwam uiteindelijk neer op een simpele kansberekening. De 28-jarige Limburger ziet dit jaar in Italië een betere route naar succes dan in Frankrijk.

"Mijn kans op het winnen van de Giro is dit jaar gewoon vele malen groter dan het winnen van de Tour", zei Dumoulin donderdag in Berlijn bij de presentatie van zijn ploeg Team Sunweb.

De nummer twee van de Giro én de Tour van vorig jaar had tegen het einde van vorig seizoen al zo goed als definitief besloten dat hij zich in 2019 voor het eerst volledig op een goed klassement op de Tour zou storten.

De presentaties van het Tour- en het Giro-parcours brachten Dumoulin evenwel op andere gedachten. De belangrijkste reden: de Ronde van Italië telt 58 individuele tijdritkilometers, verdeeld over drie chronoraces. De Tour kent dit jaar slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer en een ploegentijdrit van 28 kilometer.

"Het parcours van de Tour werd bekendgemaakt toen ik vanwege mijn huwelijksreis midden in de bergen van Nepal zat", stelde de tijdrijder met een glimlach. "Ik zat met mijn vrouw in een hutje op 3.000 meter hoogte, maar we hadden wel eindelijk wat wifi. Dus ik ging toch even spieken op mijn telefoon en toen was ik een beetje teleurgesteld over het Tour-parcours."

Dumoulin stuurde direct een berichtje naar de ploegleiding. "Eigenlijk stond het al vast dat we alles op de Tour zouden zetten in 2019. Maar na de Tour-presentatie ging ik opeens nadenken of dat wel een slim idee was. Ik schreef: 'Voordat jullie een besluit nemen: we moeten toch nog even praten.'"

'Ploeg hakte de knoop door'

Dat gesprek kwam na de huwelijksreis van Dumoulin. "De ploeg heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt. Het was een lastige keuze, omdat ik snap dat ik niet zo heel veel jaren meer heb om de Tour te winnen. Maar 2019 is voor mij gewoon geen goed jaar om alles op de Tour te zetten."

De lastige keuze leidde niet tot slapeloze nachten bij de Limburger. "Nee hoor. Ik heb ook gewoon hartstikke genoten van mijn huwelijksreis."

"Ik vond beide opties heel leuk en ben nu heel enthousiast over het plan om van de Giro weer het hoofddoel te maken. Ik vind dat namelijk de mooiste grote ronde."

'Droom om Tour te winnen is realistisch geworden'

Dumoulin zal normaal gesproken vijf weken na het einde van de Giro d'Italia (11 mei-2 juni) ook 'gewoon' aan de start van de Tour de France (6-28 juli) staan.

"Ik besef - zeker na vorig jaar - dat ik heel graag een keer de Tour wil winnen. Dat zou het ultieme zijn en die droom is realistisch geworden. Ik hoop ook in de Tour weer heel goed te rijden, maar dit was niet het juiste jaar om me er volledig op te focussen."

Dat betekent dat 2019 voor Dumoulin vooral in het teken staat van de jacht op een tweede Giro-zege, na 2017.

"Er gaan met Simon Yates, Primoz Roglic, Egan Bernal en Vincenzo Nibali heel veel sterke renners naar de Giro", zegt hij. "Maar ik zal een van de favorieten zijn in Italië."