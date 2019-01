Tom Dumoulin krijgt in de Giro d'Italia steun van Wilco Kelderman, die daarna ook zal starten in de Tour de France. Sam Oomen, die vorig jaar negende werd in de Ronde van Italië, zal in 2019 alleen de Ronde van Frankrijk rijden.

Dumoulin herhaalde donderdag bij de teampresentatie van Team Sunweb in Berlijn nog maar eens dat het hoofddoel dit jaar wederom de Giro zal zijn. "Maar ik hoop ook heel goed te rijden in de Tour."

De 27-jarige Kelderman zou vorig jaar de Tour rijden, maar door een val een week voor de start van de ronde kon hij niet starten. Hij eindigde vervolgens in september als tiende in de Vuelta.

De Nederlander zal in 2019 in de Giro volledig in dienst rijden van Dumoulin. Hij start vervolgens ook in de Tour.

Oomen (23) debuteerde in 2016 in de Vuelta in een grote ronde. Vorig jaar reed hij alleen de Giro. Het toptalent uit Brabant zal komende zomer voor het eerst starten in de Tour.

Dumoulin veranderde plannen door Giro-parcours

Team Sunweb maakte vorige maand al bekend dat Dumoulin zich dit jaar wederom vooral op de Giro d'Italia zal richten. Hij zal daarna hoogstwaarschijnlijk - net als in 2018 - ook de Tour de France te rijden, al wordt de definitieve beslissing pas na de Ronde van Italië genomen.

De Nederlander veranderde zijn plannen na de bekendmaking van het parcours van de Giro. De Ronde van Italië telt 58 individuele tijdritkilometers, verdeeld over drie chronoraces. De Tour kent dit jaar slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer en een ploegentijdrit van 28 kilometer.

Dumoulin won in 2017 als eerste Nederlander ooit de Giro en liet daarna de Tour schieten. Vorig jaar reed hij beide rondes en werd hij zowel in Frankrijk als in Italië tweede in het eindklassement.

De Ronde van Italië begint van 11 mei tot en met 2 juni. De Tour gaat op 6 juli van start, vijf weken na de laatste etappe van de Giro.