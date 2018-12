Mathieu van der Poel verwijt de steward op wie hij zondag botste bij de Superprestige in het Belgische Diegem niets. De Nederlander ging bij het incident in de vierde ronde hard tegen de grond, maar won de wedstrijd alsnog.

"Ik neem die man niets kwalijk. Hij deed dat niet met opzet. Het is wel jammer dat het gebeurde, want ik had wel wat moeite om daarna weer het juiste ritme te vinden", zei de 23-jarige Van der Poel tegen Sporza.

"Ik zag die man eerst rechts staan. Ik dacht dat hij zou blijven staan, maar hij twijfelde en ging nog naar links. Ik knalde er vol op en voelde mijn nek kraken. Mijn nek plooide helemaal dubbel. Dat zal maandag wel stijf zijn."

Op het moment van de botsing had Van der Poel, die snel weer opkrabbelde en doorreed, in leidende positie net een gaatje geslagen met zijn Belgische concurrent Michael Vantourenhout. In een mum van tijd had hij Vantourenhout weer te pakken, waarna hij later alsnog solo naar de zege reed.

Van der Poels rivaal Wout van Aert moest uiteindelijk genoegen nemen met plek vijf. De regerend wereldkampioen moest bijna een minuut toegeven op zijn rivaal Van der Poel.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om beelden van Van der Poels val te zien.

'Heb het hier niet cadeau gekregen'

De zege in Diegem betekent veel voor Van der Poel, op wie dit seizoen geen maat staat. De Europees kampioen won voor de zevende keer op rij in de Belgische plaats en heeft dit seizoen alles zes wedstrijden in de Superprestige gewonnen.

"Ik heb het hier niet cadeau gekregen. Bij de start was het gladder dan ik dacht, waardoor ik wat wegschoof. Daardoor kwam ik aanvankelijk wat in het gedrum te zitten. Maar ik voelde me best goed vandaag en ik had snel een mooie kloof", aldus de Brabander.

"Ik ben wel blij om hier opnieuw te winnen. Ik koers heel graag in Diegem. Ik blijf hier ongeslagen en kan gelukkig naar het nieuwe jaar toe. Of ik alle acht de Superprestige-manches kan winnen? Dat zou weleens leuk zijn."

Van der Poel hoopt dat zijn suprematie begin februari tot de wereldtitel leidt in het Deense Bogense. Vorig jaar moest de Nederlander genoegen nemen met brons bij het WK. In 2015 veroverde hij wél de regenboogtrui.

Mathieu van der Poel komt solo over de finish in Diegem. (Foto: ANP)