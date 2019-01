Mathieu van der Poel heeft zondag zijn suprematie in het veldrijden maar weer eens bevestigd. De Nederlander was bij de zesde wedstrijd in de Superprestige in het Belgische Diegem ondanks een botsing met een official met afstand de sterkste. Sanne Cant troefde bij de vrouwen haar Nederlandse concurrenten af.

Van der Poel startte nog rustig in Diegem, maar nam al snel het heft in handen. Alleen Michael Vanthourenhout kon de versnelling van de Europees kampioen volgen. Net toen Van der Poel de Belg leek af te schudden, botste de Nederlander in de vierde ronde vol op een steward die op het parcours stond.

Van der Poel ging hard tegen de grond, maar de schade bleek mee te vallen en al snel zat hij weer op zijn fiets. In een mum van tijd had de Europees kampioen Vanthourenhout weer te pakken. Na zes ronden liet hij de Belg achter en ging hij solo aan kop.

Op de streep had de Nederlander veertien seconden voorsprong op Vanthourenhout, die als tweede eindigde. Op 39 tellen van Van der Poel completeerde de Belg Toon Aerts het podium.

Wout van Aert moest uiteindelijk genoegen nemen met plek vijf, omdat ook de Nederlander Lars van der Haar hem nog passeerde voor de finish. De regerend wereldkampioen moest bijna een minuut toegeven op zijn rivaal Van der Poel.

Van der Poel was voor het zevende jaar op rij de beste in Diegem. De Brabander heeft dit seizoen alle zes wedstrijden in de Superprestige gewonnen. Hij leidt uiteraard ook ruim in de tussenstand.

Cant verslaat Nederlandse vrouwen

Cant was bij de vrouwen de sterkste in Diegem. De 28-jarige wereldkampioene reed vlak voor de finish weg bij haar Nederlandse concurrenten Annemarie Worst en Denise Betsema, die respectievelijk als tweede en derde over de streep kwamen. Maud Kaptheijns eindigde als vijfde.

Cant nam door haar zege in Diegem tevens de leiding in het klassement over van de Italiaanse Alice Arzuffi, die al vroeg in de koers ten val kwam en in de achterhoede eindigde.

De Superprestige gaat in februari verder met de laatste twee wedstrijden, in Hoogstraten (10 februari) en Middelkerke (16 februari).