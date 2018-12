Mathieu van der Poel heeft vrijdag zijn negentiende overwinning van het seizoen geboekt. De Nederlandse veldrijder reed bij de Azencross in Loenhout direct weg van zijn concurrentie en fietste onbedreigd naar de zege. De Nederlandse Lucinda Brand was de sterkste bij de vrouwen.

De Belg Wout van Aert eindigde op veertig seconden achterstand van Van der Poel als tweede. Toon Aerts, ook afkomstig uit België, finishte als derde.

De Azencross was de vijfde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won alleen de eerste in Oudenaarde niet. Daarna gingen de zeges in Niel (Soudal Jaarmarktcross), Hamme (Vio Flandriencross) en Antwerpen (Soudal Scheldecross) telkens naar de 23-jarige Brabander.

Aerts heeft in de tussenstand - die gaat op tijd - nog wel de leiding. Van der Poel, die in Oudenaarde ruim vier minuten verloor, verkleinde de achterstand tot zeventien tellen.

"Ik had echt niet verwacht hier zo veel seconden terug te pakken. Ik had een heel goede dag vandaag, dit is een van mijn favoriete crosses. Ik ben heel tevreden", aldus Van der Poel, die woensdag nog de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder op zijn naam schreef, tegen Sporza.

Aerts pakte, vanwege de strijd met Van Aert voor plek twee, in de slotfase nog wat tijd terug op Van der Poel. "Ik ben verrast dat ik nog leider ben", zei hij.

Brand verslaat Cant in sprint

Brand was bij de vrouwen de snelste in de sprint van een kopgroep van vier. Ze hield in Loenhout Sanne Cant achter zich.

Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid en kwam Brand achter de Belgische wereldkampioene als tweede over de finish. Denise Betsema reed vrijdag lang op kop, maar moest uiteindelijk met de derde plaats genoegen nemen.

"Natuurlijk, dit is een snel parcours. Maar dat het hier tot een sprint zou komen waarbij ik aan het langste eind trok, had ik niet gedacht", zei Brand.

"Precies daarom probeerde ik de wedstrijd hard te maken, de anderen uit het wiel te rijden, maar dat lukte niet. In de sprint zelf zat ik echt wel op mijn tandvlees. Ik dacht: ik maak er maar een lange sprint van. Dan heb ik de meeste kans om te winnen."

Cant leek in de sprint de favoriete voor de overwinning, maar verkeek zich op Brand. "Ik zat op een uitstekende positie voor die sprint, maar Lucinda had echt nog heel veel kracht op het einde", zei de Belgische. "Ik kwam er niet voorbij. Ik had hier graag voor de vierde keer gewonnen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt."