Mathieu van der Poel merkt in de aanloop naar het WK veldrijden dat concurrent Wout van Aert steeds sterker wordt. De Nederlander bleef zijn Belgische rivaal op Tweede Kerstdag voor in Heusden-Zolder, waarmee hij de zevende cross om de wereldbeker won.

Van der Poel was voor de zoveelste keer een klasse apart. De Brabander hield regerend wereldkampioen Van Aert, die in de eerste ronde lek reed, zestien seconden achter zich. Toch voelde hij dat de Belg, die op de weg terug is na problemen met zijn sponsor, sterk was.

"Het ging heel snel in het begin. Van Aert reed lek en Toon Aerts (die vierde werd, red.) reed door voor het klassement. Ik had geen behoefte om over te nemen. Ik ben misschien iets te snel teruggevallen in een te relaxed tempo", aldus Van der Poel.

"Van Aert kwam terug en in de slotfase heb ik toch nog een tandje bijgestoken. Hij wordt steeds beter, dat zag je ook in Namen. Zonder die lekke band had het misschien wel spannend kunnen zijn."

De 23-jarige Van der Poel, die in november al Europees kampioen werd, boekte al zijn achttiende overwinning van het seizoen en zijn vijfde wereldbekerzege op rij. Daarmee is hij vooralsnog topfavoriet voor zijn tweede wereldtitel na 2015.

Van Aert: 'Het Mathieu moeilijk maken is volgende stap'

Concurrent Van Aert lijkt de stijgende lijn na een moeizame periode weer gevonden te hebben. De Belg zat na een conflict een tijdje zonder ploeg. Vanaf maart komt de drievoudig wereldkampioen veldrijden voor Team Jumbo-Visma uit.

"Het zat niet mee in de openingsfase. De benen waren goed, alleen kan ik het voorlopig alleen in de achtervolging laten zien. Ik trek me op aan deze prestatie. Een dikke maand geleden had ik het moeilijk om tweede of derde plaatsen binnen te halen", aldus Van Aert.

"Nu ben ik wel altijd de op een na beste in de koers. De volgende stap is het Mathieu weer moeilijk maken. Ik had misschien halverwege de koers moeten doortrekken. Dan was ik misschien nog wat dichterbij gekomen."

De veldrijders werken toe naar het WK van begin februari in het Deense Bogense. Vorig jaar moest topfavoriet Van der Poel de regenboogtrui aan Van Aert laten, die zijn derde wereldtitel op rij pakte.

Van der Poel komt in 2019 uit als veldrijder, mountainbiker en wielrenner op de weg. Hij rijdt onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Bij Team Jumbo-Visma zal concurrent Van Aert ook meer dan voorheen op de weg te zien zijn.