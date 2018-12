Denis Menchov keert na vijf jaar afwezigheid terug in de wielersport. De oud-renner van Rabobank gaat aan de slag als ploegleider bij Gazprom-RusVelo.

"Ik ben blij om deel uit te gaan maken van de enige Russische profwielerploeg'', meldt Menchov woensdag op de website van Gazprom-RusVelo.

Menchov zette in 2013 een punt achter zijn actieve loopbaan. De inmiddels veertigjarige Rus kwam van 2005 tot en met 2010 uit voor Rabobank.

In zijn eerste jaar voor de Nederlandse wielerploeg werd Menchov in de Vuelta a España tweede achter Roberto Heras, maar werd hij toch eindwinnaar. De Spanjaard werd na de voorlaatste etappe op doping betrapt.

Menchov, die ook uitkwam voor Banesto, Geox-TMC en Katusha, schreef de Spaanse wielerronde ook in 2007 op zijn naam en werd twee jaar later voor het eerst eindwinnaar in de Giro d'Italia.

In zijn laatste jaar voor Rabobank eindigde hij als derde in de Tour de France. Na de diskwalificatie van Alberto Contador schoof hij op naar de tweede plaats, maar vanwege verdachte bloedwaarden werd hij later zelf ook uit de eindstand geschrapt.

Menchov beëindigde zijn carrière in mei 2013, maar ruim een jaar later werd duidelijk dat de internationale wielerunie UCI hem een maand daarvoor voor twee jaar had geschorst vanwege afwijkende bloedwaarden. Die afwijkingen waren geconstateerd in de Tour van 2009, 2010 en 2012. Zijn resultaten in die rondes werden geschrapt.