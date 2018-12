Mathieu van der Poel heeft op Tweede Kerstdag in het Belgische Heusden-Zolder de zevende cross om de wereldbeker gewonnen. Bij de vrouwen was Marianne Vos de sterkste.

Van der Poel was wederom een klasse apart. De Brabander hield regerend wereldkampioen Wout van Aert, die in de eerste ronde lek reed, zestien seconden achter zich.

Joris Nieuwenhuis, vorig jaar wereldkampioen bij de beloften, eindigde op bijna een halve minuut als derde. David van der Poel (zevende), Lars van der Haar (achtste) en Corné van Kessel (negende) nestelden zich ook in de top tien.

De 23-jarige Van der Poel reed in de derde ronde weg van de concurrentie. Hij had al snel een voorsprong van zo'n vijftien seconden te pakken op de Belgen Michael Vanthourenhout en Toon Aerts.

In de vijfde ronde vergrootte de Europees kampioen het verschil met de achtervolgers naar een halve minuut. Van Aert kwam in de slotfase nog wel wat dichterbij, maar Van der Poel hield uiteindelijk probleemloos stand.

Voor Van der Poel is het al zijn achttiende overwinning van het seizoen en zijn vijfde wereldbekerzege op rij. In Bern, het Tsjechische Tabor, Koksijde en Namen ging hij ook met de overwinning aan de haal.

In de wereldbekerstand gaat Van der Poel echter niet aan de leiding. Hij sloeg de eerste twee wedstrijden van dit seizoen over en staat met 400 punten derde. Aerts gaat met 475 punten aan de leiding en wordt op 7 punten gevolgd door Van Aert.

Vos boekt derde wereldbekerzege van seizoen

Vos boekte haar derde wereldbekerzege van het seizoen. De 31-jarige Brabantse reed in de slotronde weg bij de laatst overgebleven medevluchtsters Lucinda Brand en Sanne Cant.

Even daarvoor was ze achterop geraakt door materiaalpech, maar met een flinke inspanning wist ze het gat weer te dichten. Brand, afgelopen zondag nog winnares van de wereldbekercross van Namen, sprintte naar de tweede plek voor de Belgische wereldkampioene Cant.

"Het was erop of eronder. Lucinda maakte een mooie 'move' en ik wist dat ik in het technische gedeelte voor haar moest zitten", keek Vos bij Sporza terug op de ontknoping van de race. "Ik heb alles uit de kast gehaald. Dit is een mooi parcours, het ligt me, ik kom hier graag."

In de wereldbekerstand gaat Vos na zeven van de negen wedstrijden aan de leiding met 414 punten. Cant is met 358 punten haar naaste belager. Europees kampioene Annemarie Worst, die in Heusden-Zolder niet verder kwam dan de negende plaats, is met 314 punten de nummer drie.