Bauke Mollema zal in 2019 zowel de Giro d'Italia als de Tour de France rijden. Alleen in Italië fungeert de Groninger als kopman van Trek-Segafredo.

"De Giro is mijn grote doel in het eerste deel van komend seizoen", zegt Mollema maandag tegen Cyclingnews. Hij reed de ronde van Italië pas tweemaal: in 2011 en in 2017.

"In 2011 reed ik mijn eerste grote ronde en vorig jaar werd ik zevende in het eindklassement", blikt de klimmer terug. "De Giro is voor mij altijd goed gegaan en ik kijk ernaar uit om terug te keren."

Mollema vroeg de ploegleiding van Trek-Segafredo of hij in Italië mocht starten. "Het team had niet verwacht dat ik daar zou willen rijden. Maar ik heb er erg veel zin in."

Het belooft een zware strijd om de roze trui te worden in mei. Eerder werd al bekend dat Tom Dumoulin, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Miguel Ángel López, Mikel Landa en Alejandro Valverde de Giro gaan rijden.

"Het parcours past goed bij me", denkt Mollema. "Er zitten weliswaar drie tijdritten in, maar die zijn allemaal best zwaar en kort. Het is geen ronde voor de tijdrijders, maar een ronde voor de klimmers die ook goed kunnen tijdrijden."

Tour in dienst van Porte

In de Tour de France zal Mollema zijn nieuwe ploeggenoot Richie Porte bijstaan. De Australische klassementsrenner maakt de overstap van Team BMC naar Trek-Segafredo.

"Het is fijn om hem in onze ploeg te hebben. Ik kijk ernaar uit om samen met hem te koersen", aldus Mollema. "Voor het team is het belangrijk om meerdere renners te hebben die een goed klassement kunnen rijden."

De 32-jarige Mollema startte acht keer eerder in de Tour, waar de zesde plaats in het eindklassement van 2013 zijn beste prestatie is. In 2017 boekte hij zijn enige etappezege.

Ook reed hij vier keer de Vuelta, met een vierde plaats en de eindzege in het puntenklassement in 2011 als zijn beste resultaat. In 2013 won hij zijn enige rit in Spanje.

Dit jaar werd Mollema teleurstellend 26e in de Tour en 30e in de Vuelta, waar hij wel werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner.