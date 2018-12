Wout van Aert was met stomheid geslagen toen hij zondag een aftelklok zag op het moment dat hij wilde uitrijden na de veldrit van Namen. Het klokje was bedoeld om de wereldkampioen op tijd bij de podiumceremonie te krijgen.

Mathieu van der Poel liet vorige week weten het vervelend te vinden dat zijn voornaamste concurrent in het veld bij de prijsuitreiking vaak lang op zich laat wachten. "Het is niet normaal dat de andere renners moeten wachten tot hij klaar is met het rijden op zijn rollen", klaagde de Nederlander. "Ik heb duidelijk aangegeven: of de ceremonie begint op tijd of ik ga weg."

Toeval of niet, maar zondag na de veldrit van Namen, waarin Van Aert als tweede eindigde achter Van der Poel, ontwaarde de wereldkampioen een aftelklok in de tent waar hij op de rollen aan het uitrijden was. Daarop tikte de tijd weg van tien minuten naar nul, het moment waarop de podiumceremonie zou beginnen.

"Het deed me een beetje denken aan mijn schooltijd, toen ik sprintjes moest trekken met mijn fiets om op tijd in de klas te zijn. Toen kon ik me ook enorm laten opjagen", zei hij met een flauwe glimlach tegen Sporza.

Van Aert slikt kritiek deels in

De wereldkampioen ging meteen verhaal halen bij afgevaardigden van de wielerbond UCI. "Ik heb ze gezegd dat er volgens mij wel andere problemen zijn die eerst opgelost moeten worden, want ik vraag me af of dit een ideale situatie is."

Een dag later slikte hij zijn kritiek al weer deels in via een bericht op Twitter. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn opmerkingen van gisteren", schrijft Van Aert maandag.

"Ik ben het eens met het plaatsen van een klok, want dat maakt het voor iedereen duidelijk. Maar laten we het analyseren en er een realistische tijd op zetten."

'Mathieu heeft er blijkbaar moeite mee'

Van Aert deelde zondag na de race niet alleen een sneer uit richting de UCI, maar ook naar Van der Poel, die met zijn klacht de boel op scherp heeft gezet.

"Ik vind het bizar. Ik kan Mathieu helemaal geen pijn doen dit jaar, maar toch heeft hij het er blijkbaar moeilijk mee dat ik twee minuten langer nodig heb om gewassen te zijn. Als ik al twintig crossen gewonnen zou hebben, zou ik me wel om andere dingen druk maken, denk ik."

Van der Poel is dit seizoen vooralsnog oppermachtig en heeft al zeventien overwinningen op zijn naam. Voor Van Aert staat de teller pas op één zege. De belangrijkste race van het jaar, het WK, is op 3 februari in het Deense Bogense.