Mathieu van der Poel heeft zondag zijn vierde wereldbekerzege op rij geboekt. De 23-jarige veldrijder duldde ook in de zware blubber van de Citadelcross in Namen geen tegenstand. Bij de vrouwen was het podium volledig Nederlands, met Lucinda Brand als winnares.

Van der Poel had na negen rondes een voorsprong van meer dan een minuut op Wout van Aert, de Belgische wereldkampioen die ondanks een slechte start als tweede eindigde.

Toon Aerts, de Belgische leider in het wereldbekerklassement, kwam als derde over de streep, op één minuut en vijftig seconden van de winnaar. De 22-jarige Nederlander Joris Nieuwenhuis werd knap vierde.

Van der Poel won ook de wereldbekers in Bern, Tábor en Koksijde. Hij sloeg de eerste twee manches in Amerika (Waterloo en Iowa City) over, waardoor hij in het klassement nog steeds een flinke achterstand heeft op Aerts en Van Aert.

In totaal staat 'VDP' op zeventien overwinningen dit seizoen. Zaterdag pakte hij zijn zestiende zege bij de Waaslandcross in Sint-Niklaas.

Van der Poel rijdt in tweede ronde weg bij rivalen

Door de regen was het parcours in Namen veranderd in een grote modderpoel, waardoor het erg zwaar en verraderlijk was, zeker omdat het constant op en af ging.

Van der Poel koos deze keer de tweede ronde voor zijn beslissende aanval. Na de eerste omloop konden Aerts en Michael Vanthourenhout de Europees kampioen nog volgen, maar de Belgen moesten na ruim tien minuten ook passen.

Van Aert kende een dramatische start doordat zijn voet uit het pedaal schoot. De wereldkampioen, die eerder deze week tekende bij Jumbo-Visma en een paar dagen op trainingskamp in Spanje was met zijn nieuwe ploeggenoten, begon aan een inhaalrace en na drie van de negen rondes had hij de gevallen Aerts en Vanthourenhout bijgehaald.

Het trio Belgen had toen al een achterstand van een kleine halve minuut op Van der Poel. Van Aert reed vervolgens weg bij zijn landgenoten, maar het gat met zijn eeuwige rivaal werd alleen maar groter. De zege van de Nederlands kampioen kwam zo geen moment in gevaar.

Brand blijft Vos en Worst voor in modder

In de vrouwenkoers sloot Brand in de tweede van vijf rondes aan bij de koplopers, om niet veel later weg te rijden bij haar concurrenten. De 29-jarige Nederlands kampioene had op de streep 27 seconden voorsprong op de nummer twee Marianne Vos en 32 seconden op de nummer drie Annemarie Worst.

De Britse Nikki Brammeier was op de vierde plek de eerste niet-Nederlandse, terwijl de Belgische wereldkampioene Sanne Cant niet verder kwam dan de dertiende plek.

Brand pakte haar derde overwinning van het seizoen. Ze was eerder de sterkste in de wereldbeker in het Tsjechische Tábor en in de Druivencross in Overijse.

Vos, die de beste was in Waterloo en Bern, verstevigde haar leiding in het wereldbekerklassement. Brand speelt geen rol in die rangschikking.

De Citadelcross was de zesde wereldbekermanche van dit seizoen. Op Tweede Kerstdag volgt al de zevende in Heusden-Zolder. De laatste twee World Cup-crosses zijn eind januari in het Franse Pontchâteau en het Brabantse Hoogerheide.