Lucinda Brand heeft zondag haar tweede wereldbekerzege van het veldritseizoen geboekt. De 29-jarige Nederlands kampioene was de beste in de zware modderpoel van de Citadelcross in Namen.

Brand reed halverwege de koers weg bij haar concurrenten en was vervolgens duidelijk de sterkste. Marianne Vos eindigde op 27 seconden als tweede en Annemarie Worst (derde op 32 seconden) maakte er een volledig Nederlands podium van.

De Britse Nikki Brammeier was op de vierde plek de eerste niet-Nederlandse, terwijl de Belgische wereldkampioene Sanne Cant niet verder kwam dan de dertiende plek.

Brand pakte haar derde overwinning van het seizoen. Ze was eerder de sterkste in de wereldbeker in het Tsjechische Tábor en in de Druivencross in Overijse.

Vos, die de beste was in Waterloo en Bern, verstevigde haar leiding in het wereldbekerklassement. Brand speelt geen rol in die rangschikking.

Parcours erg verraderlijk door regen

Door de regen was het parcours in Namen zondag veranderd in een grote modderpoel, waardoor het erg zwaar en verraderlijk was, zeker omdat het constant op en af ging.

In de eerste van vijf rondes viel Cant terug door een lekke band en scheidde het Nederlandse trio Denise Betsema, Vos en Worst zich wat af van de concurrentie. In de tweede ronde voegden Brammeier en Brand zich bij de koplopers, terwijl Betsema een klein gaatje moest laten.

Brand zette door en was na drie rondes uit het zicht van de achtervolgers verdwenen. De Zuid-Hollandse had de minste moeite met de zware omstandigheden en boekte de vijfde Nederlandse wereldbekerzege van dit seizoen.

De Citadelcross was de zesde wereldbekermanche van dit seizoen. Op Tweede Kerstdag volgt al de zevende in Heusden-Zolder. De laatste twee World Cup-crosses zijn eind januari in het Franse Pontchâteau en het Brabantse Hoogerheide.