Na maar liefst 33 zeges in 2018 legt Team Jumbo-Visma (het oude Lotto-Jumbo) de lat in het komende wielerseizoen weer wat hoger. Oudgediende Robert Gesink, die aan zijn dertiende seizoen bij de ploeg begint, geniet van de groeiende ambities van zijn team.

"We willen elk jaar meer winnen, en dat kan ook omdat we steeds meer klasse in huis hebben", zegt de 32-jarige Gesink in gesprek met NUsport. "De ontwikkeling in de ploeg is enorm, we worden steeds professioneler op alle gebieden. Het is mooi om daar onderdeel van te zijn."

In 2015, het eerste jaar onder de naam Lotto-Jumbo, was de Nederlandse formatie goed voor slechts zes overwinningen. Sindsdien is het aantal zeges elk jaar flink gestegen, met negentien in 2016, 26 in 2017 en 33 in 2018.

Bij de presentatie van Jumbo-Visma vrijdag in Veghel maakte de ploegleiding duidelijk dat het doel is dat die stijgende lijn in 2019 wordt voortgezet. "We willen doorbouwen op wat we dit jaar hebben laten zien", aldus directeur Richard Plugge. "We zijn er elke dag mee bezig om op die eerste plek van het podium te kunnen eindigen. Daar gaan we 100 procent voor."

Nieuw is dat Jumbo-Visma zonder voorbehoud aankondigt dat de ploeg in 2019 voor winst in een grote ronde gaat. Primoz Roglic, die afgelopen zomer indruk maakte door als vierde te eindigen in de Tour de France, zal in de Giro d'Italia naar voren worden geschoven als kanshebber voor de eindzege.

"Wij geloven erin dat Primoz bij de vier of vijf renners hoort die de roze trui kunnen winnen", stelt sportief directeur Merijn Zeeman. "Dat betekent wat voor onze hele organisatie. Op alle mogelijke vlakken zullen we alles uit de kast trekken om hem daar zo goed mogelijk in te ondersteunen."

'Dynamiek in de ploeg verandert'

Gesink zal in die ondersteuning een belangrijke rol spelen, zoals hij dat dit jaar ook deed in de Ronde van Frankrijk door zeker in de slotweek veel en hard op kop te rijden voor zijn kopmannen Roglic en Steven Kruijswijk.

"We hebben met Primoz nu een kopman die zegt: ik wil de Giro winnen", aldus Gesink, die in 2019 wederom de Ronde van Italië én de Ronde van Frankrijk zal rijden. "De hele dynamiek in de ploeg verandert daardoor, het vergt een net wat andere aanpak. Mijn rol zal vooral zijn om iets te kunnen forceren, zoals ik dat dit jaar gedaan heb in de laatste week van de Tour."

De klimmer krijgt daardoor waarschijnlijk minder kansen om voor eigen succes te rijden - ook in de Tour, waar kopman Kruijswijk het podium wil halen - maar dat vindt hij geen probleem.

"Primoz en Steven hebben fantastisch gereden in 2018, dus je kunt moeilijk zeggen dat ze het niet verdiend hebben om een volledige ploeg te krijgen die er alles aan doet om de Giro of de Tour te winnen."

Gesink begint zijn seizoen in Australië met de Tour Down Under (15-20 januari). Daarna rijdt hij voor de Giro onder meer Tirreno-Adriatico, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.