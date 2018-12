Na een seizoen waarin hij aantoonde dat hij misschien wel de snelste renner van het peloton is, gaat Dylan Groenewegen zich in 2019 nog nadrukkelijker richten op zijn kansen in de massasprints. Dat betekent weinig eendagskoersen en een extra grote ronde.

In het huis van Groenewegen hangen alleen de foto's van zijn drie ritzeges in de Tour de France nog op een prominente plek. De rest van de fotografische herinneringen aan zijn overwinningen zijn - ook op verzoek van zijn vriendin - verhuisd naar de gamekamer.

Vind namelijk maar eens plek voor 33 fotolijstjes - het aantal zeges dat de 25-jarige Groenewegen sinds zijn komst naar Lotto-Jumbo (inmiddels Team Jumbo-Visma) in 2016 heeft geboekt.

2018 was het beste jaar voor de Amsterdammer, met twee ritzeges in de Tour en veertien overwinningen in totaal, en hij heeft het gevoel dat hij sinds het einde van zijn succesvolste seizoen alweer vooruitgang heeft geboekt.

"Ik voelde in 2018 het hele jaar dat ik echt een van de beteren was als ik een vrije sprint kon rijden", aldus Groenewegen. "Maar er zit nog meer in het vat. Met de power die ik nu heb, heb ik het gevoel dat ik misschien wel weer een extra stap heb gezet."

'Ik maak kans op de gele trui'

Het wedstrijdprogramma van de voormalig Nederlands kampioen is daarom in 2019 nog meer ingericht om optimaal te profiteren van zijn sprintsnelheid. Dat betekent dat de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne bijna geen klassiekers zal rijden, maar na de Tour de France wel zal debuteren in de Vuelta a España.

"Dat is mijn keuze", zegt Groenewegen. "De klassiekers putten me nogal uit. Het is steeds één dag, in de kou, lange dagen. Dan rijd ik liever in bijvoorbeeld de Ronde van Catalonië. Ja, ik kan klassiekers winnen, maar dat is over twee jaar ook nog zo."

Het hoofddoel van Groenewegen is ook in 2019 om dagzeges te boeken in de Ronde van Frankrijk. Een extraatje is dat de eerste etappe op 6 juli met start en finish in Brussel waarschijnlijk zal eindigen in een massasprint, waardoor de eerste gele trui waarschijnlijk naar een sprinter zal gaan.

"Als ik in topconditie ben aan het begin van de Tour, maak ik kans op de gele trui. Het zou heel mooi zijn als ik dat kan meemaken, want zo veel van dit soort kansen zijn er niet."

'Tweede grote ronde is spannend'

Na de Ronde van Frankrijk zal Groenewegen zich voor het eerst in zijn carrière klaarmaken voor nog een grote ronde. Eind augustus staat hij in Torrevieja aan de start van de Ronde van Spanje.

"Het is nieuw en een beetje spannend om twee grote rondes te rijden", aldus de Noord-Hollander. "De afgelopen jaren kon ik na de Tour de teugels wat laten vieren en zat het seizoen er voor het grootste gedeelte op. Nu zal ik me nog een keer moeten opladen voor een grote ronde, maar dat is alleen maar mooi."

Groenewegen kaartte zelf bij de teamleiding aan dat hij wel oren had naar een 'dubbel'. "Vorig jaar zei ik na de Tour al: jammer dat ik geen Vuelta rijd. Natuurlijk zijn er veel lastige ritten in Spanje, maar ook al zijn er maar twee sprintkansen, dat zijn wel weer twee ritten die ik kan winnen."

De kopman van Team Jumbo-Visma start zijn seizoen normaal gesproken ook in Spanje, met de Ronde van Valencia (6-10 februari). Dat plan is volgens Groenewegen niet in gevaar, hoewel hij vrijdag bij de presentatie van zijn ploeg in Veghel met een gespalkte linkerhand het podium op kwam.

Groenewegen onderging vrijdagochtend een operatie, waarbij een botje in die hand werd verstevigd. "Ze zeggen dat het herstel vier weken gaat duren, ik hoop dat het iets sneller gaat. Het is niet ideaal, maar ik zal de komende weken wel iets kunnen doen."