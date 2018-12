Primoz Roglic is volgend jaar de kopman van Team Jumbo-Visma in de Ronde van Italië. De 29-jarige Sloveen zal in de Ronde van Frankrijk voor ritzeges gaan. Sprinter Dylan Groenewegen start voor het eerst in twee grote rondes: de Tour en de Vuelta.

"Ik richt me nu vooral op de Giro, maar daarna zal ik ook naar de Tour gaan", aldus Roglic bij de presentatie van Team Jumbo-Visma, dat de afgelopen jaren Lotto-Jumbo heette, vrijdag in Veghel.

Roglic eindigde afgelopen zomer als 'schaduwkopman' als vierde in de Tour, één plek boven kopman Steven Kruijswijk. De voormalige schansspringer won de negentiende etappe, nadat hij in 2017 bij zijn debuut in 'La Grande Boucle' ook al een zware bergrit op zijn naam schreef.

De tijdrijder reed in 2016 al een keer de Ronde van Italië. Hij werd in zijn eerste grote ronde 58e in het eindklassement.

Roglic is zeker niet de eerste topper die zijn deelname aan de Giro heeft bevestigd. Tom Dumoulin (winnaar in 2017), Vincenzo Nibali (winnaar in 2013 en 2016), Ronde van Spanje-winnaar Simon Yates, Miguel Ángel López, Mikel Landa en Alejandro Valverde zullen op 11 mei 2019 ook aan de start staan in Bologna.

Eerder deze week werd al bekend dat Kruijswijk volgend jaar de Tour en de Vuelta a España zal rijden als kopman van Jumbo-Visma. De 31-jarige Brabander hoopt in 2019 voor het eerst op het podium van een grote ronde te eindigen.

Groenewegen start ook in Vuelta

Groenewegen zal in 2019 voor het vierde jaar op rij de Tour rijden. Daarnaast zal hij zijn debuut maken in de Vuelta. De 25-jarige topsprinter, die die jaar twee etappes in de Tour de France won en in totaal goed voor veertien zeges, zal zich volgend seizoen volledig richten op het sprinten en daardoor bijna alle klassiekers overslaan.

Groenewegen verscheen vrijdag bij de teampresentatie in Veghel met een gespalkte linkerhand op het podium. Hij had in de ochtend een operatie ondergaan, die een botje in die hand moet verstevigen. De verwachting is dat zijn seizoensstart, in de Ronde van Valencia, niet in gevaar komt.

Danny van Poppel, die dit jaar de sprinter van dienst was in de Giro en de Vuelta, zal zich in 2019 volledig richten op de klassiekers. "Ik ga me alleen focussen op het voorjaar. We hebben een supersterk team, met Wout van Aert als versterking, dus het gaat denk ik heel mooi worden."

Wereldkampioen veldrijden Van Aert werd, na een maandenlang juridisch steekspel met zijn vorige ploeg Véranda's Willems-Crelan, eerder deze week vastgelegd door Jumbo-Visma.

"Het heeft wat voeten in de aarde gehad om hier te staan vandaag, maar ik voel me al thuis", zei de Belg. "Ik denk dat we heel sterk voor de dag kunnen komen in de klassiekers."