De 74e editie van de Vuelta a España telt in 2019 zeven bergetappes en vier heuvelritten. In acht etappes ligt de finish op een stijgend parcours.

In de 21 etappes moet het peloton in totaal 3.272,2 kilometer afleggen, zo maakte de organisatie woensdag bekend tijdens de presentatie in Alicante aan de Costa Blanca, waar de eerste drie etappes worden afgewerkt.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar op 24 augustus met een ploegentijdrit over 18 kilometer naar Torrevieja. De individuele tijdrit is op 3 september en gaat tussen Jurançon en Pau over 36,1 kilometer in Frankrijk.

De finish is op 15 september zoals gebruikelijk in Madrid. Kopman Steven Kruijswijk van Team Jumbo-Visma heeft zijn deelname al aangekondigd, maar rijdt in 2019 eerst de Ronde van Frankrijk.

Simon Yates won Vuelta dit jaar

Dinsdag werd al bekend dat de witte trui in de Vuelta a España niet langer voor de leider in het zogeheten combinatieklassement is, maar voor de beste jongere.

De Vuelta volgt daarmee de Tour de France en de Giro d'Italia, waarin de leider van het jongerenklassement ook in het wit rijdt. De Spaanse etappekoers had als enige grote ronde een combinatieklassement

De Brit Simon Yates won dit jaar de Vuelta, terwijl Enric Mas en Miguel Ángel López de top drie completeerden. Kruijswijk eindigde als vierde. In 2020 start de Ronde van Spanje in Utrecht, eveneens met een ploegentijdrit.