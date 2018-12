Filippo Pozzato zet na bijna negentien jaar een punt achter zijn wielerloopbaan. De 37-jarige Italiaan, die voor de procontinentale ploeg Wilier Triestina - Selle Italia reed, gaat scouten voor een eigen opleidingsteam.

Klassiekerspecialist Pozzato schreef in 2006 Milaan-San Remo op zijn naam. Hij werd bovendien een keer tweede in de Italiaanse voorjaarsklassieker, net als in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

Ook de Omloop Het Nieuwsblad (2007) en de E3 Harelbeke (2009) prijken op zijn palmares. Verder stond Pozzato zestien keer aan de start van een grote ronde en won hij in ieder van die rittenkoersen een etappe.

In 2004 en 2007 boekte hij een dagzege in de Tour de France, in 2008 was er dagsucces in de Vuelta a España - winst van de ploegentijdrit leverde hem één dag de rode leiderstrui op - en in 2012 pakte de Italiaan een etappezege in de Giro d'Italia.

In het jaar van zijn ritoverwinning in Italië werd Pozzato voor drie maanden geschorst vanwege zijn banden met de omstreden dopingarts Michele Ferrari, de voormalige dokter van onder anderen Lance Armstrong.

"Ik ben erin geslaagd sommige van mijn dromen te realiseren, zoals het winnen van Milaan-San Remo", schrijft Pozzato op Facebook. "Helaas waren de afgelopen jaren niet makkelijk. Nu begint een nieuw leven met nieuwe projecten."