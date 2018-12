Team Jumbo-Visma heeft dinsdag bevestigd dat Wout van Aert met ingang van volgend seizoen voor de ploeg rijdt. De Belg komt per 1 maart voor de Nederlandse wielerformatie uit en tekent voor drie jaar.

De komst van de 24-jarige Van Aert hing al een tijdje in de lucht. De wereldkampioen veldrijden was in september al zo goed als rond over een contract vanaf 2020 en begint nu dus eerder bij zijn nieuwe werkgever.

Van Aert besloot in oktober namelijk zijn contract bij wielerploeg Veranda's Willems-Crelan in te leveren, nadat zijn werkgever buiten hem om voor volgend seizoen een fusie met het Nederlandse Roompot had doorgevoerd.

Sniper Cycling, het bedrijf achter de wielerploeg, weigerde de eenzijdige contractbreuk te aanvaarden en startte een juridische procedure. Van Aert vond voor het veldritseizoen een privésponsor in het fruitmerk Cibel-Cebon, waardoor hij de afgelopen weken als individuele renner gewoon kon koersen.

Wielerbond UCI gaf de concurrent van Mathieu van der Poel, die komend seizoen net als Van Aert weer regelmatig op de weg te zien zal zijn, toestemming om vóór 31 december een nieuwe ploeg te vinden en dat is nu dus gelukt.

'Hopen van Van Aert klassieke topper te maken'

Veldrijder Van Aert maakte afgelopen seizoen indruk op de weg door onder meer derde in de loodzware koers Strade Bianche en negende in de Ronde van Vlaanderen te worden. Bij Team Jumbo-Visma krijgt hij dus ook de kans om zich in wegwedstrijden te laten zien.

"We hadden interesse in Wout voor 2020. Alles is sneller gegaan en we kunnen hem al eerder verwelkomen in onze ploeg. Dat is heel mooi nieuws voor het team, want wij worden sterker. Hij is een megatalent en we hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien", aldus manager Richard Plugge.

Van Aert zelf kijkt uit naar zijn tijd bij de Nederlandse ploeg en verwacht dat zijn overstap ervoor zorgt dat hij completer wordt. "De interesse van Team Jumbo-Visma sprak me erg aan", aldus de Belg.

"Door omstandigheden zal ik de stap hogerop al in 2019 kunnen zetten. Het voelt goed dat ik die stap naar de WorldTour kan maken, want ik denk dat ik mezelf op dat niveau nog veel kan ontwikkelen."

Team Jumbo-Visma trok meer renners aan

Van Aert is niet de eerste versterking van Team Jumbo-Visma. Eerder tekenden onder anderen Jonas Vingegaard (Team Coloquick), Lennard Hofstede (Team Sunweb), Mike Teunissen (Team Sunweb), Laurens De Plus (Quick-Step Floors), Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) en Tony Martin (Katusha Alpecin) bij de ploeg.

Bovendien gaat Justin Goetzee per 1 februari aan de slag bij de wieler- en schaatsploeg. De Bredanaar komt over van NAC Breda, waar hij eind dit jaar vertrekt.

De Nederlandse formatie presenteerde Visma een week geleden als nieuwe sponsor. Het contract met het Noorse softwarebedrijf was het gevolg van het besluit van hoofdsponsor Lotto om na vier jaar te stoppen.