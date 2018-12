Bij Team Sunweb waren ze er lang zo goed als zeker van dat Tom Dumoulin (28) volgend jaar alles zou richten op de Tour de France. De presentatie van het parcours van de Giro d'Italia veranderde die plannen volledig.

Dumoulin was eind oktober op huwelijksreis in Nepal, maar ook in de Himalaya sijpelde door dat het parcours van de Ronde van Italië in 2019 hem op het lijf geschreven is.

"Dat hield Tom wel in de gaten, ook op vakantie", zegt Team Sunweb-ploegleider Marc Reef met een glimlach in gesprek met NUsport. "We hebben meteen na de Giro-presentatie contact met elkaar gehad en afgesproken dat we onze plannen na zijn terugkomst zouden bespreken."

Drie maanden eerder was Dumoulin op een persconferentie aan het einde van de Ronde van Frankrijk nog erg zeker van zijn zaak: hij zou na zijn historische tweede plek volgend jaar terugkeren in de Tour. "Het lijkt me logisch om na deze uitslag in 2019 voor de Tour te gaan", zei de Limburger toen.

"In eerste instantie was het duidelijk dat we met Tom voor de Tour gingen, dat hadden wij als ploegleiding meerdere keren gecommuniceerd en Tom zelf ook", aldus Reef. "Maar toen beide parcoursen bekend waren, begonnen we te twijfelen."

'Kans op winst is belangrijkste criterium'

De Ronde van Frankrijk heeft volgend jaar namelijk maar één individuele tijdrit met een lengte van 27 kilometer, terwijl er in de Giro maar liefst drie chronoraces op het programma staan, met een totale lengte van 59 kilometer. Tijdrijder Dumoulin heeft in Italië dus meer mogelijkheden om tijd te pakken op zijn concurrenten.

"Het parcours van de Giro veranderde de zaak voor Tom", stelt Reef. "We hebben vervolgens alles nog eens goed met elkaar besproken en data van de afgelopen jaren bekeken en uiteindelijk kwam daar uit dat we in de Giro volgend jaar de grootste kans zien om voor de winst te strijden. Dat is voor ons het belangrijkste criterium."

Reef, die dit jaar een van de ploegleiders was die Dumoulin aan de tweede plek in de Giro hielp, weet dat veel sport- en wielerfans zijn kopman het liefst in de Tour zien, in de hoop dat voor het eerst sinds Joop Zoetemelk in 1980 een Nederlander de gele trui naar Parijs brengt.

"De Tour is voor veel mensen hét evenement van het wielerjaar", zegt de ploegleider. "Maar wij proberen er zo rationeel mogelijk naar te kijken. Waar liggen de mogelijkheden, waar kunnen we echt meedoen om de overwinning?"

"Dat lijkt volgend jaar de Giro te zijn en dan geven we de voorkeur aan die koers, ondanks de emotie die misschien bij de buitenwereld leeft. Natuurlijk zullen we op termijn zeker vol voor de Tour gaan. Maar op dit moment niet."

Resultaten Dumoulin in grote rondes 2012: Vuelta niet uitgereden

2013: 41e in Tour

2014: 33e in Tour

2015: Tour niet uitgereden

Zesde in Vuelta, twee etappezeges

2016: Giro niet uitgereden, één etappezege

Tour niet uitgereden, twee etappezeges

2017: Winst Giro, twee etappezeges

2018: Tweede in Giro, één etappezege

Tweede in Tour, één etappezege

Dumoulin na zijn Giro-zege in 2017 | Foto: ANP

'Dumoulin kan dubbel Giro-Tour aan'

Het is overigens allerminst uitgesloten dat Dumoulin volgend jaar op 6 juli - 34 dagen na de laatste etappe van de Giro - in Brussel aan de start staat van de Ronde van Frankrijk.

De Limburger noemde het zelf zondag "waarschijnlijk" dat hij - net als in 2018 - na de Giro ook de Tour rijdt, hoewel hij een paar maanden geleden niet heel enthousiast was over een dubbel. "Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden", zei de Giro-winnaar van 2017.

"Uit zijn resultaten van dit jaar is wel gebleken dat hij de dubbel Giro-Tour aankan", aldus Reef. "Er zit volgend jaar weliswaar een week minder tussen het einde van de Giro en de start van de Tour, maar we hebben er vertrouwen in dat we een aanpak hebben die gaat werken voor twee grote rondes."

De keuze of Dumoulin ook de Tour gaat rijden, zal pas na de Ronde van Italië worden gemaakt. "Er kan namelijk zoveel gebeuren in een grote ronde als de Giro", zegt Reef. "Twee grote rondes per jaar is een behoorlijke aanslag op je mentale en fysieke gestel. Het zou voorbarig zijn om nu al een definitief besluit te nemen over de Tour."