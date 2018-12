Steven Kruijswijk neemt volgend jaar deel aan de Tour de France en de Vuelta a España. De 31-jarige renner van Team Jumbo-Visma heeft als hoofddoel om op het podium te eindigen in de Ronde van Frankrijk.

"Ik vind de Giro ook een heel mooie wedstrijd en ik ga er zeker nog een keer rijden, maar dit keer was de keuze om de Giro en de Tour te combineren niet de juiste. Ik denk dat het parcours van de Tour volgend jaar goed bij mij past", zegt Kruijswijk in een video van zijn werkgever.

De Brabander reed dit jaar een verdienstelijke Tour en was met een vijfde plaats in het eindklassement heel dicht bij zijn eerste podiumplaats in een grote ronde.

De ervaren Kruijswijk trok die lijn vervolgens moeiteloos door in de Vuelta en werd daarin zelfs knap vierde in de eindrangschikking.

"Ik ben nu op zoek naar het laatste stapje om eventueel wel op het podium te komen van een grote ronde. Dat is waar ik volgend jaar voor wil gaan. Dat podium is het ultieme doel", vertelt hij.

Kruijswijk samen met Groenewegen kopman in Tour

Kruijswijk zal in de komende Tour samen met topsprinter Dylan Groenewegen als kopman fungeren van Team Jumbo-Visma. Robert Gesink, George Bennett en aanwinst Tony Martin zullen Kruijswijk bijstaan in de bergetappes, terwijl het andere deel van de ploeg Groenewegen zal ondersteunen in de vlakke ritten.

Primoz Roglic, de nummer vier van dit jaar in de Tour, werd maandag opvallend genoeg niet genoemd in de video van Team Jumbo-Visma en dus is het gissen of hij volgend jaar afreist naar Frankrijk.

Groenewegen maakte dit jaar indruk in de Tour door zowel de zevende als de achtste etappe op overtuigende wijze te winnen, maar hij kwam in de negende etappe hard ten val en moest uiteindelijk tijdens de twaalfde etappe opgeven.

De 106e editie van de Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma en bovendien worden er een individuele en een ploegentijdrit afgewerkt.

Geraint Thomas is de titelverdediger. De Welshman van Team Sky bleef dit jaar Tom Dumoulin (tweede) en zijn teamgenoot Chris Froome (derde) voor.