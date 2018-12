Mathieu van der Poel zal volgend jaar in het voorjaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race rijden.

De 23-jarige Brabander, die momenteel midden in zijn veldritseizoen zit, zal in 2019 ook aan de start staan van Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

"Ik kies dit jaar bewust niet voor Parijs-Roubaix", vertelde Van der Poel maandag op een persconferentie in Badhoevedorp. "In de eerste plaats omdat ik erna de focus op de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race wil leggen. Maar ook omdat ik niet meteen alles wil doen. Ik wil iets overhouden om te ontdekken.''

"De Brabantse Pijl is van het lijstje de koers die het beste bij me past. Gezien het parcours, omdat ik daar al gekoerst heb en omdat de aankomst me goed ligt", aldus Van der Poel.

'Transformatie naar weg sneller dan verwacht'

De kopman van het procontinentale Corendon-Circus - die Nederlands kampioen op de weg, in het veldrijden én op de mountainbike is - toonde dit jaar aan dat hij ook op de weg bij de top kan horen.

Hij pakte de eindzege in de Franse etappekoers Boucles de la Mayenne, goud bij het NK, zilver bij het EK en twee ritzeges in de Arctic Race of Norway. Daarom heeft hij zijn wegprogramma nu uitgebreid.

"Na het NK zijn we met Mathieu gaan zitten omdat we nooit hadden verwacht dat hij de transformatie naar de weg zo snel op zou pakken. Hij zelf ook niet", stelde teammanager Philip Roodhooft. "Daarom hebben we besloten zijn traject op de weg eerder in te zetten, en niet pas na de Olympische Spelen van 2020."

Belangrijkste doel blijft Spelen van 2020

Van der Poel benadrukte maandag wel dat zijn belangrijkste doel voor de komende anderhalf jaar nog steeds de Spelen van Tokio zijn. In Japan wil hij goud winnen op de mountainbike. "Dat was al het belangrijkste doel, het klassieke voorjaar is er nu bijgekomen.''

'VDP' boekte zondag in Zonhoven zijn vijftiende crosszege van het seizoen. Hij maakte maandag duidelijk dat hij ondanks zijn extra wegambities geen aanpassingen gaat doen aan zijn veldrit- en mountainbikeprogramma. "De combinatie van de drie disciplines maakt mij sterk en houdt ook het plezier erin. Het is uniek dat we dit met de ploeg kunnen combineren."

Van der Poel krijgt bij zijn wegkoersen steun van Michel Cornelisse. De 52-jarige Amsterdammer is aangetrokken als nieuwe ploegleider bij het Belgische Corendon-Circus.

"Hij heeft ervaring op World Tour-niveau en bij Roompot, dat ook met wildcards in het klassieke voorjaar terecht kwam'', zei Roodhooft.