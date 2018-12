Mathieu van der Poel heeft ook de vijfde veldrit van het seizoen in de Superprestige gewonnen. De Europees kampioen was zondag in het Belgische Zonhoven veel te sterk voor de concurrentie.

Van der Poel reed met hulp van zijn broer David vrijwel direct na de start weg en soleerde in het Belgische zand vervolgens onbedreigd naar de winst. Hij kwam in de voorlaatste ronde op het besneeuwde parcours even ten val, maar zijn voorsprong bleek groot genoeg.

Op gepaste afstand van de Nederlander duelleerden de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert om de tweede plaats. Wereldkampioen Van Aert profiteerde in de slotfase van materiaalpech bij Aerts en reed naar het zilver, op 43 seconden van Van der Poel.

Eerder dit seizoen zegevierde Van der Poel al in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere. De 23-jarige wielrenner leidt in het klassement van de Superprestige met de maximale score van 75 punten. Aerts volgt met 67, Van Aert neemt met 55 punten de derde plek in voor Lars van der Haar (53). De veldrijder uit Amersfoort kwam in Zonhoven als vierde over de finish.

Na dit weekend staan de crossen in Diegem (30 december), Hoogstraten (10 februari) en Middelkerke (16 februari) nog op het programma.

Cant verslaat Betsema

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Sanne Cant. De wereldkampioene uit België versloeg de Nederlandse Denise Betsema, met wie ze voorop over was gebleven op het lastige parcours.

De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado had lang in het spoor van het tweetal gereden, maar hield dat niet tot het einde vol. Ze pakte nog wel de derde plek. Annemarie Worst, de leidster in het klassement, had een slechte dag en deed niet mee om de ereplaatsen.

De 25-jarige Betsema is afkomstig van Texel en pas sinds november prof. Zaterdag won ze in Antwerpen nog de Scheldecross.