Geraint Thomas heeft van Tour-organisatie ASO een nieuwe bokaal gekregen voor zijn Tour-zege van afgelopen zomer. De trofee die hij kreeg tijdens de podiumceremonie op de Champs-Élysées werd in oktober gestolen.

De diefstal vond plaats tijdens een evenement in Birmingham, dat was georganiseerd door fietsenbedrijf Pinarello om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om de bekers van Thomas, Giro-winnaar Chris Froome en Vuelta-winnaar Simon Yates te kunnen zien. Na afloop bleek de Tour-trofee verdwenen.

Team Sky, de ploeg van Thomas, schakelde de politie in, maar de dader is nog altijd niet opgespoord. ASO besloot dit weekend met de hand over het hart te strijken en de Tour-winnaar een nieuwe beker te geven.

De oplossing zal voor Thomas een opluchting zijn. De 32-jarige Brit reageerde aangeslagen toen hij hoorde over de diefstal. "Heel ongelukkig dat dit gebeurd is. De beker is van beperkte waarde voor de dader en betekent juist heel veel voor de ploeg en mij", liet hij optekenen. "Hopelijk is de dader zo netjes om de trofee terug te brengen."

Thomas boekte afgelopen seizoen met de Tour de France zijn eerste eindzege in een grote ronde. Hij bleef in het eindklassement Tom Dumoulin en zijn eigenlijke kopman Chris Froome voor.