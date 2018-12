Team Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink vindt het volkomen logisch dat Tom Dumoulin komend jaar de Giro d'Italia rijdt. De kopman maakte eerder op zondag bekend dat hij voor zijn tweede eindzege gaat in Italië.

Aanvankelijk had Dumoulin besloten om zijn pijlen in 2019 op de Tour de France te richten, maar nadat beide grote rondes hun parcours onthulden, ging hij twijfelen. Het routeschema van de Giro past namelijk beter bij de Limburger.

"We hebben beide routes bekeken en onze berekeningen gemaakt. Op papier - al moet je in het wielrennen altijd het onverwachte verwachten - hebben we meer kans in de Giro dan in de Tour", zegt Spekenbrink zondag tegen Cyclingnews.

In de afgelopen weken werd er intern veel gesproken over de keuze voor de Giro of de Tour. Daarnaast maakte Team Sunweb een grondige data-analyse, waarbij de uitkomsten erop wezen dat Dumoulin beter in Italië kan starten.

"Die gegevens zijn niet bepalend, maar dagen ons wel uit. Klopt ons gevoel of toont de data iets anders aan? In dit geval bevestigden alle analyses ons onderbuikgevoel", aldus Spekenbrink.

'Speculeren over Tour heeft geen zin'

Volgens de 42-jarige Spekenbrink wordt echt pas na de Giro besloten of Dumoulin, die de Ronde van Italië in 2017 won, eventueel aan de start van de Tour de France verschijnt.

"We zullen weer een volledige analyse maken en dan berekenen of het eventueel mogelijk is om de Tour de rijden. We hebben dat niet onder controle, dus het heeft geen zin om er nu al over te speculeren", aldus de teambaas.

"We gaan vol gas voor de Giro en beoordelen dan opnieuw waar we staan. Als we ook maar enigszins geloven in een goede prestatie in de Tour, dan gaan we erheen. Als de Giro te veel energie heeft gekost, dan niet."

De Giro telt 58 individuele tijdritkilometers, verdeeld over drie chronoraces. De Tour kent in 2019 slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer en een ploegentijdrit van 28 kilometer. Dumoulin is momenteel met zijn ploeg op trainingskamp in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.