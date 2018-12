Tom Dumoulin gaat in 2019 proberen om voor de tweede keer de Giro d'Italia te winnen. Waarschijnlijk rijdt de kopman van Team Sunweb daarna ook nog de Tour de France.

"Na wekenlang gesprekken voeren hebben we het eindelijk besloten. De Giro d'Italia wordt mijn hoofddoel in 2019", zegt Dumoulin in een video, die zondagochtend naar buiten is gebracht door zijn ploeg.

De 28-jarige Limburger won in 2017 als eerste Nederlander ooit de Giro en liet daarna de Tour schieten. Dit jaar reed hij beide rondes en werd hij zowel in Frankrijk als in Italië tweede in het eindklassement.

Tijdens de afgelopen Tour zei Dumoulin nog dat hij van plan was om zich in 2019 volledig op de Ronde van Frankrijk te focussen. De tijdritspecialist begon daar aan te twijfelen nadat de organisaties van de Tour en de Giro dit najaar hun parcours onthulden.

De Giro telt 58 individuele tijdritkilometers, verdeeld over drie chronoraces. De Tour kent in 2019 slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer en een ploegentijdrit van 28 kilometer.

"We hadden lange tijd de Tour de France in ons hoofd", vertelt Dumoulin. "Maar de Giro is zo'n mooie koers dit jaar. Ik houd echt van Italië, ik houd van de koers en van de Giro. Ik ga me volgend jaar op deze koers focussen."

Dumoulin wil ook in Tour voor klassement gaan

De Giro is volgend jaar van 11 mei tot en met 2 juni. De Tour gaat op 6 juli van start, vijf weken na de laatste etappe van de Giro. Dit jaar hadden de renners een week langer de tijd om te herstellen van de Giro tot aan de Tour-start.

"Waarschijnlijk start ik na de Giro ook in de Tour de France", zegt Dumoulin, die dit jaar de eerste Nederlander op het Tour-podium was sinds Erik Breukink in 1990. "Dan rijd ik ook voor het klassement, net als dit jaar. Maar het is nog niet helemaal zeker, pas na de Giro kijken we wat we gaan doen."

In de Giro moest Dumoulin dit jaar de eindoverwinning aan de Brit Chris Froome laten. Diens ploeggenoot bij Team Sky Geraint Thomas won vervolgens de Tour. De Britse ploeg heeft nog niet bekendgemaakt in welke grote rondes hun kopmannen volgend jaar zullen koersen.

Dumoulin is momenteel met zijn ploeg op trainingskamp in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.