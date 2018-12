Mathieu van der Poel heeft zaterdag voor de vierde keer in vijf jaar de Scheldecross op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen was de zege voor de Nederlandse Denise Betsema.

Van der Poel was net als in 2014, 2016 en 2017 een klasse apart en hield in ijskoude omstandigheden de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert ruim een minuut achter zich. Het is al zijn veertiende zege van het seizoen.

De spanning was ver te zoeken en al na een kwartier ging Van der Poel in de aanval. Hij breidde zijn voorsprong uit en zorgde ervoor dat sommige Belgische toeschouwers al voortijdig huiswaarts keerden.

De Scheldecross was de vierde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won ook de tweede en derde wedstrijd in Niel en Hamme. De eerste in Oudenaarde werd gewonnen door Aerts.

Aerts gaat nog wel aan de leiding in de rangschikking, die niet om punten maar om tijd draait. De Belg heeft een voorsprong van 57 seconden op Van der Poel en bijna vier minuten op Lars van der Haar.

Betsema blijft Brand voor

Bij de vrouwen ging de zege naar Betsema. Ze was 23 seconden sneller dan Lucinda Brand. De Belgische Laura Verdonschot werd op bijna een halve minuut derde.

Betsema moest zich na een slechte start zien terug te vechten aan de kop van het veld. Na een halve ronde meldde ze zich echter weer op de voorposten. De 25-jarige rijdster uit Oudeschild pakte vervolgens seconde voor seconde voorsprong op de concurrentie en kwam alleen over de meet.

Sanne Cant, die zesde werd, leidt het klassement.